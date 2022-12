Laura Bozzo dice adiós a sus bucles: "Decidí dejar el pelo de carnero" La presentadora de televisión se está preparando para el regreso de su programa a la pantalla chica y volver a lucir su look original. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de anunciar el anuncio de su regreso a la televisión con una nueva temporada de su exitoso programa Laura en América, la presentadora de televisión Laura Bozzo se está preparando a lo grande y decidió hacer un cambio de imagen. La también abogada peruana compartió este lunes un video en sus redes sociales donde expresó emocionada que tomó la decisión de decir adiós al cabello rizado que lució en los últimos meses y volver a llevarlo completamente lacio, tal como lo llevó por años en su show. "Listo. Laura en América está de regreso con su corte de pelo de siempre. Muy emocionada ya tenemos los 20 primeros temas combinados con periodísticos además de que saldré a las calles a solucionar los casos. No se lo pierdan por @imagentvmex pronto anunciaremos horario. Gracias a mi virgen de Guadalupe, celebrando su cumpleaños", escribió la carismática conductora en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su cambio de look, Bozzo dijo: "Decidí dejar el pelo de carnero y cambiarlo por mi look original, ustedes saben que yo siempre me he peinado así lacio", dijo. "Y no hay filtros acá, mis arrugas están, pero ya me voy a operar pronto, la momia rebobinada regresa", agregó. Fue a principios del pasado mes de septiembre, después de su participación en el reality show La casa de los famosos, cuando la peruana de 70 años confirmó su regreso a la televisión asegurando que la edad nunca ha sido un obstáculo para triunfar. "La momia está de regreso feliz porque amo este formato después de 30 años demostrando que la edad no tiene nada que ver no dejen de soñar y si pasan por lo peor recuerden mientras haya vida podemos volver a empezar de la mano de mi señor Jesús", escribió en su Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo dice adiós a sus bucles: "Decidí dejar el pelo de carnero"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.