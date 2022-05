¡Así queda la cinturita de Laura Bozzo con esta faja! La presentadora peruana lució su figura muy coqueta y moviendo sus caderas durante su participación en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las fajas son grandes aliadas de la belleza femenina y Laura Bozzo lo sabe. La presentadora de televisión presumió lo espectacular que luce a sus 69 años durante su participación en la segunda temporada del show de televisión La casa de los famosos, de Telemundo. En un video publicado en la cuenta de Instagram del programa de farándula Suelta la sopa, se aprecia la cinturita de avispa que tiene la presentadora quien ha asegurado en el pasado que ama su cuerpo y "nada le queda mal". "Muñeca" presumiendo su figura y calentando motores en La casa de los famosos", fue el mensaje que acompañó el clip de unos pocos segundos en el que se aprecia a la comunicadora cubana moviendo sus caderas en actitud coqueta. Si bien la carismática conductora está feliz con su cuerpo, no lo está en La casa de los famosos en donde ha manifestado su descontento, especialmente con Niurka Marcos. Aseguró que ya quiere irse. "Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!", se le escuchó decir en el show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vedette cubana no se quedó callada y respondió a los comentarios Bozzo: "¡No te sientas tan importante! Todos somos vulnerables y corremos el mismo riesgo. Se cree que son las estrellas entre todos", recalcando que cuando llegó a la casa trató de ser buena con la peruana.

