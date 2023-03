"Me siento regia": Laura Bozzo estalla contra quienes la llaman vieja Sin pelos en la lengua, la presentadora de televisión dedicó unas contundentes palabras a quienes critican su cuerpo y la señalan de forma negativa por su edad. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Credit: Instagram / Laura Bozzo Laura Bozzo ha sido criticada en numerosas ocasiones ya sea por su particular forma de ser o sus looks. En esta ocasión, la presentadora no lo pasó por alto y dedicó unas palabras a las personas que la llaman 'vieja' de forma despectiva. La conductora peruana, quien estuvo presente en la renovación de los votos de Juan Rivera y su esposa Brenda transmitida en vivo por Telemundo, compartió una fotografía luciendo un elegante vestido negro ceñido al cuerpo con transparencias y de escote pronunciado, en el que comentó que se ama a sí misma y siente fabulosa a sus 70 años. Si bien la presentadora ha admitido en el pasado que usa fajas para acentuar sus curvas, aseguró que en esta ocasión no usó nada abajo, ni siquiera ropa interior. "Dedicado a quienes me critican que si ya estoy vieja pues me siento regia y este vestido que me dio mi adorada Aylin totalmente transparente; me lo puse sin nada abajo sí que horror, pero ya quisieran las que insultan tener mi cuerpo", escribió Bozzo en su Instagram. Añadió: "Me amo y la edad está en el espíritu", para luego invitar a sus fans a sintonizar su programa Que pase Laura, que se transmite de lunes a viernes por Imagen TV en México. Mensaje de Laura Bozzo Laura Bozzo, Myrka Dellanos y Carlos Adyan Left: Credit: Instagram / Laura Bozzo Right: Credit: Instagram / Laura Bozzo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y le enviaron mensajes llenos de halagos por su look: "Eres hermosa", "con mis 46 años quisiera tener su cuerpo, la edad es solo un número", "te ves preciosa", "muy guapa", "eres una reina".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me siento regia": Laura Bozzo estalla contra quienes la llaman vieja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.