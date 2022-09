Laura Bozzo revela su secreto para lucir una mirada más joven y espectacular ¿Cuál es el truco de la carismática presentadora a la hora de maquillarse? ¡Inténtalo, funciona a cualquier edad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mirada cansada y sin vida es definitivamente algo que queremos evitar a la hora de hacernos el maquillaje ya sea para salir a un evento de trabajo o de placer. Laura Bozzo es una de esas mujeres que tienen sus truquitos bajo la manga, no solo lucir sus curvas, sino también para quitarse algunos años en su rostro. La presentadora de televisión publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram en el que habla de la importancia del estilo y definición de las cejas y de cómo este sencillo paso puede enmarcar mejor la cara y dar el protagonismo que tus ojos merecen. "Uno de los mejores secretos, mis adoradas momias es el siguiente: las cejas. Miren ustedes cómo se ve este ojo y miren cómo se ve este ojo", se escucha decir a la conductora en el clip. Agrega: "Para que ustedes siempre se vean siempre jóvenes mis adoradas, tienen que levantarse [la ceja] como esta y así su cara se verá 10 años más joven. Besos a mis momias. La momia mayor está de regreso". Sin lugar a dudas las cejas son una parte esencial para aportar expresividad al rostro. Con la edad es normal que se vuelvan más finas e incluso se vuelvan menos abundantes, por eso te recomendamos uno de nuestros productos favoritos para conseguir el efecto lifting deseado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ColorStay Brow Creator, de Revlon. $15.09 en Ulta.com ColorStay Brow Creator Credit: Cortesía de la marca Este producto rellena, define y aporta increíble forma a las cejas. Tiene una duración de hasta 16 horas, es impermeable y a prueba de manchas. El micro lápiz es preciso y sirve para dibujar los trazos del cabello de las cejas y darles un aspecto natural mientras que el polvo da la forma. El cepillo es perfecto para dar el toque final y difuminar el color.

