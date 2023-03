Laura Bozzo confiesa tratamiento cosmético para parecer más joven y aún así la acusan de abusar de filtros La presentadora recibe muchas críticas por su apariencia, pero la peruana de 70 años hace oídos sordos y comparte sus trucos para verse bien que incluyen algo más que filtros y maquillaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen que la edad es un estado mental y en el caso de Laura Bozzo ella se siente más joven y fabulosa que nunca aunque en su identificación ponga algo muy distinto. La peruana de 70 años, que en ocasiones se refiere a sí misma como "momia", no deja de ser criticada por su forma de ser, sus looks o su edad pero no tiene pelos en la lengua para responder a todos los que la insultan y la llaman 'vieja' de forma despectiva. Hace unos días asistió como invitada a la renovación de los votos de Juan Rivera y su esposa Brenda transmitida en vivo por Telemundo, con un vestido largo con transparencias, brillos, escote profundo y plumas que le sentaba como un guante, pues presume de figura. "Me siento regia" dijo sobre su festivo look. Laura Bozzo Credit: Instagram / Laura Bozzo Y ahora la exconcursante de La casa de los famosos (Telemundo) ha compartido unas imágenes desde la cama, como si se acabara de levantar con pijama satinado y todo, en la que se le ve el rostro con la piel tan lisa y tersa como la de un bebé. ¿Cuál es su secreto? Según Bozzo se trata de una mascarilla facial que borra las arrugas - y que prometió compartir con sus seguidores-, más el efecto de los hilos tensores, un procedimiento cosmético que consiste en insertar hilos de colágeno por debajo de la piel del rostro y estirar para tensar y eliminar arrugas de pómulos, mandíbula, cuello o el contorno de la cara. En el pasado, la estrella televisiva ha admitido haberse operado el pecho, las rodillas y hacerse tratamientos faciales con plasma, colágeno e hilos rusos. Laura Bozzo confiesa tratamiento estético mirada joven Credit: Instagram "Iniciando una nueva semana con mucha Fe en mi señor Jesús que me dio una nueva oportunidad. Por cierto descubrí una máscara que borra las arrugas mezclada con hilos tensores aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir es la locura, ya lo saben jamás pierdan la esperanza los milagros existen", escribió la veterana conductora acompañando las fotografías. Abogada de profesión, con un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, Bozzo reconoce que ha retocado las fotos, además de lucir un maquillaje completo y el efecto de los hilos tensores, pero aún así, su muro se llenó de comentarios acusándola de haber abusado de los filtros, una crítica a la que no es ajena y que ha sufrido en otros momentos de su carrera recientes, como cuando anunció su papel de colaboradora en La mesa caliente. "Debería ser ilegal esa cantidad de filtro", "Está el photoshop activado", "Según ella ¿así amanece todas las mañanas? Nosotros te veíamos como amanecías Laura, no te hagas", "Un filtro más y nos deja sin agua potable" son algunos de los más de 1.000 comentarios que ha recibido su publicación en pocas horas. Sin embargo, muchos admiradores defienden que use filtros y claman que la dejen tranquila. "La Sra. Laura es feliz así, no necesita la aprobación de nadie, busquen ustedes algo que les haga feliz y dejen de sufrir por los demás", "No sé que les ha dado por recalcarle a una mujer su edad, como si fuera un crimen envejecer. ¿Acaso una mujer mayor no puede jugar con los filtros?", "Si todos sabemos cómo es y ella se ha mostrado natural y quiere subir fotos así, ¿cuál es el problema?", "¿Saben por qué ella usa filtro? Porque está tan segura de ella misma y tiene la autoestima tan alta, que no le importa lo que las demás personas piensen". Laura Bozzo confiesa tratamiento estético mirada joven Credit: Instagram La conductora ha mostrado en varias ocasiones, como en el show de telerrealidad de Telemundo, la cara al desnudo, sin maquillaje y filtros y ha presumido con orgullo sus arrugas. Además, en las mismas historias de su Instagram ha compartido un video en el que aunque la vemos con el rostro totalmente maquillado, el escote al natural muestra líneas y manchas propias de la edad. Laura Bozzo confiesa tratamiento estético mirada joven Credit: Instagram Con más de 24.407 "me gusta", nuevos proyectos en marcha como su podcast, una imagen renovada apostando por la moda vanguardista para sus apariciones en pantalla, Bozzo parece tener más energía que nunca y hacer oídos sordos a los que la critican. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Mientras nosotras seguimos esperando que comparta el nombre de la máscara "milagrosa" que "borra" las arrugas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo confiesa tratamiento cosmético para parecer más joven y aún así la acusan de abusar de filtros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.