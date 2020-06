¡Laura Bozzo se atreve con todo y presume su bikinazo más atrevido a los 68 años! La conductora peruana se olvida de las polémicas y enseña sin complejos cuerpazo en plena forma. ¡La lluvia de piropos no se ha hecho esperar! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las reinas de la televisión, de eso no cabe duda. Laura Bozzo siempre dice lo que piensa, guste o no. El público es su mejor aliado y es a quien siente que debe de ser fiel. Sus opiniones, a veces polémicas, es su forma de entregarse al mil por mil a esos seguidores que la apoyan desde hace tantos años en la pantalla chica. Y ya son unas cuantas décadas. La presentadora peruana no oculta su edad, tiene 68 años y muy bien llevados. Representante absoluta del poder femenino y de todo lo que somos capaces de conseguir, Laura no tiene problema alguno en mostrarse en bikini y reivindicar la belleza a todas las edades. Pero todo sea dicho, en su caso se ve espectacular. Su más reciente publicación en Instagram ha puesto las redes patas arriba, con toda la razón. Y es que Laura se ve impresionante, la verdad sea dicha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Disfrutando de Acapulco, gracias a Dios por tantas bendiciones", escribió junto a esta fotografía que ha disparado la temperatura. "Qué cuerpazo", "Todavía las puedes, te miras bien", "Ese traje te queda divino", "Muchos quisieran estar así", "Sensual Laurita", dicen algunos de los muchos mensajes a la colaboradora de El Gordo y la Flaca. A pesar de todo lo vivido, Laura es una mujer enamorada de la vida y de su profesión. Sigue dándolo todo en televisión, guste o no lo que diga. Su más reciente enfrentamiento ha sido con Alfredo Adame, a quien no han sentado nada bien sus opiniones. Aún así, la periodista nunca dejará de expresar y defender lo que piensa, le pese a quien le pese. Su posado en traje de baño es la prueba clara de que se siente muy bien en su propia piel y eso hay que aplaudirlo. ¡Estás estupenda compañera!

