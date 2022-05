Alfombra roja: los latinos que nos deslumbraron en la Gala del Met 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Latinos gala del met 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/ Kevin Mazur/ Jeff Kravitz/ Getty Images Los organizadores del glamoroso evento eligieron la época dorada de Nueva York como tema de este año. Un período histórico, de 1870 a 1890, caracterizado por la industrialización y la prosperidad económica. En esa época, los trajes se llenaron de excesos: lazos, volantes, volúmenes...y los hombres vestían esmoquin con pajarita blanca. ¿Cumplieron estos invitados con el código de vestuario? Empezar galería Eiza González Latinos gala del met 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images La mexicana siempre es un ejemplo de elegancia y sofisticación y este año no defraudó con un sensual traje blanco de escote profundo con brillos y falda de plumas de Michael Kors, que acompañó de un llamativo collar de diamantes y una estola también de plumas. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio J Balvin Latinos gala del met 2022 Credit: Kevin Mazur/ MG22/ Getty Images Cumpliendo con la etiqueta, el cantante colombiano portó una levita clásica con broches brillante, chaleco y lazo blancos de Ralph Lauren. Además de su pelo en diferentes tonos de verde, también nos llamó la atención su bastón. 2 de 15 Ver Todo Cardi B Latinos gala del met 2022 Credit: Jeff Kravitz/ Getty Images La rapera dominicana se tomó a pecho lo de época dorada con este ajustado traje de cadenas de Versace, que acompañó de numerosas piezas de joyería también doradas de la firma italiana. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Anitta Latinos gala del met 2022 Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images Muy elegante, la cantante brasileña modeló este traje estructurado con hombros caídos y detalles de perlas en azul real de Moschino que nos trasladó a finales del siglo XIX. 4 de 15 Ver Todo Bad Bunny Latinos gala del met 2022 Credit: Kevin Mazur/ Getty Images Siempre rompiendo las reglas de la moda, el conejo malo sorprendió con este vestido-gabardina hasta los pies con volumen en las mangas firmado por Burberry ¡y moño! 5 de 15 Ver Todo Rosalía Latinos gala del met 2022 Credit: John Shearer/ Getty Images La cantante presumió un elaboradísimo traje de Givenchy de corte sirena con un corsé incrustado con perlas, cola repleta de volantes de tul, chal amarrado con un collar rígido yguantes largos. La española le dio un toque futurista con unas modernas gafas de sol. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Cabello Latinos gala del met 2022 Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic Este conjunto de Prabal Gurung con un top corto con cordones y falda con inmensa cola, sentaba como un guante a la cubana. Nos encantó el detalle de las flores de tul, como un ramo apoyado en la cadera que caía en volantes por la parte delantera. 7 de 15 Ver Todo Ariana DeBose Latinos gala del met 2022 Credit: Mike Coppola/ Getty Images La ganadora de un Oscar posó con este atrevido diseño de Moschino de brillos negro y decoraciones de estilo rococó en dorado y cola de tul, a juego con el director creativo de la marca Jeremy Scott. 8 de 15 Ver Todo Lin-Manuel Miranda y Vanessa Nadal Latinos gala del met 2022 Credit: John Shearer/ Getty Images El actor y director, ataviado con un esmoquin clásico, asistió acompañado de su mujer, quien lució un vestido color ciruela con mangas voluminosas, y zapatos satinados verdes, a juego con sus joyas. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Joan Smalls Latinos gala del met 2022 Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic La modelo puertorriqueña presumió silueta en este original vestido con efecto envoltorio de regalo en brillante negro y transparencias que lució con guantes largos. 10 de 15 Ver Todo Camila Mendes Latinos gala del met 2022 Credit: Mike Coppola/ getty Images Con un vestido dorado inspirado en Alice Vanderbilt y creado por Alexandre Mattiussi para AMI, la actriz presumió de abdomen con la abertura en forma de diamante. Completó el look con guantes transparentes y joyas de Fred Leighton. 11 de 15 Ver Todo Tessa Thompson Latinos gala del met 2022 Credit: John Shearer/ Getty Images La actriz sorprendió con este minivestido estilo corsé en rosa bebé, con una tremenda cola de tul creado por Wes Gordon para Carolina Herrera. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michaela Jaé Rodríguez Latinos gala del met 2022 Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic La actriz acudió al evento con este vestido tipo columna de lentejuelas plateadas y doradas, capucha incluida, de Moschino. 13 de 15 Ver Todo Paloma Elsesser Latinos gala del met 2022 Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images La modelo de raíces chilenas lució este diseño de aires lenceros de Coach, con un bustier de delicados tirantes transparentes, con los ligueros colgando, y una romántica falda cubierta de encaje. 14 de 15 Ver Todo La La Anthony Latinos gala del met 2022 Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images Una de las primeras en pisar la alfombra fue la personalidad televisiva con un vestido satinado en color burdeos con aberturas y pequeña cola de LaQuan Smith que acompañó con un original tocado metálico de Laurel DeWitt. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Alfombra roja: los latinos que nos deslumbraron en la Gala del Met 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.