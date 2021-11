Mira los mejores looks de la gala "Persona del Año" previa a los Latin Grammy 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Muchas celebridades del mundo del entretenimiento quisieron apoyar a Rubén Blades en su homenaje como "Persona del Año" previo a los Latin Grammy. Sus colegas recordaron sus grandes éxitos en el escenario y en la alfombra posaron así de elegantes. Empezar galería Roselyn Sánchez Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images La actriz fungirá como presentadora en la ceremonia de esta noche y ayer asistió al homenaje con este sensual diseño de seda en color burdeos con grandes flores, escote en V, volantes en las mangas y aberturas en los costados que combinó con zapatos peep toe dorados. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ángela Aguilar Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images La joven cantante mexicana deslumbró con este juvenil enterizo en bloques de color azul, naranja y rosado con cuello halter y abertura en el escote. Completó su colorido look con sus zapatos Versace cada uno de un color. 2 de 10 Ver Todo Sofía Carson Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Este vaporoso vestido en capas de tul de seda color amarillo neón, mangas con volumen y escote profundo de Valentino fue la elección de la artista colomboamericana acompañado de joyas de oro y esmeraldas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Christina Aguilera Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Rich Polk/Getty Images for The Latin Recording Academy No vimos a la artista en la alfombra, pero impactó sobre el escenario cantando Camaleón, ataviada con un ajustado pantalón negro, botines con tacón transparente y una blusa de original escote profundo festoneado con brillos rojos. 4 de 10 Ver Todo Ana Brenda Contreras Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Instagram Así de sonriente vimos a la mexicana, quien esta noche estará conduciendo los premios, con un vestido gris perla palabra de honor con plumas en el escote y llamativos zapatos de punta. 5 de 10 Ver Todo Livia Brito Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Instagram Este seductor traje de Michael Costello en rojo pasión con falda asimétrica, escote profundo, lazada en la cintura y mangas con volumen le sentaba de miedo a la actriz cubana. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beatriz Luengo Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Muy glamorosa, la cantante y compositora española posó con este vestido palabra de honor negro con voluminosa falda de volantes de organza. Sus trenzas con extensiones rosas llamaron la atención. 7 de 10 Ver Todo María Becerra Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images La cantante argentina fue una de las artistas que rindieron tributo a Rubén Blades y asistió con un pantalón acharolado de tiro alto combinado con una cazadora y un crop top a juego. 8 de 10 Ver Todo Rozalén Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Muy original, la cantante española también participó en el homenaje junto a Beatriz Luengo y María Toledo. En la alfombra la vimos con este conjunto verde de lunares formado por un top sin mangas y pantalón con plumas en los laterales que combinó con botines blancos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María Toledo Alfombra roja persona del año latin grammy Credit: Arturo Holmes/ Getty Images La cantaora y pianista española dijo presente con un llamativo vestido rojo satinado de manga larga con voluminosa falda de Tot-Hom y un increíble tocado hecho a mano con flores y joyas de Siempre Primavera. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

