Las mejor vestidas de los Latin Grammy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis, Clarissa molina y Karol G Credit: Getty Images Llegó la gran noche de la música latina y como era de esperarse a la alfombra roja de la gala llegaron algunos de los artistas más importantes y talentosos. Para la ocasión las famosas no escatimaron en creatividad y esfuerzos para elegir los trajes más sexy, elaborados y fabulosos que hoy las hicieron lucir como reinas. Mira a continuación las famosas que llegaron a la gala y deslumbraron con sus looks. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Karol G Karol G Credit: RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images La cantante colombiana llegó con este sexy vestido crema con pronunciado escote y abertura frontal, combinado con sandalias tipo gladiador. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Thalía Thalia Credit: RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images La cantante y actriz mexicana derrochó elegancia con este traje rojo vino strapless con detalles de pedrería, escote profundo y abertura frontal, Dolce & Gabbana, combinado con joyas de Tiffany. 2 de 12 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá delgado Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Para la gran noche, la presentadora venezolana eligió este sexy traje plateado con cutouts que dejaba ver sus increíble curvas. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy La presentadora dominicana deslumbró con este sensual diseño negro con escote profundo, pronunciada abertura frontal y pedrería en larte del cuello. 4 de 12 Ver Todo Melissa Barrera Melissa Barrera Credit: Mindy Small/WireImage La actriz le puso brillo a la alfombra con este diseño plateado con cuello halter y canutillos. 5 de 12 Ver Todo Chiquis Chiquis Como diosa lució la cantante con este fabuloso traje dorado con corte de sirena que dejaba ver su nueva y más esbelta figura. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía Rosalia Credit: Mindy Small/WireImage Este vestido negro de terciopelo con transparencias, pedrería y abertura frontal, le sentó de maravilla a la figura de la cantante española. 7 de 12 Ver Todo Anitta Anitta Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Con pronunciado escote y atrevidas transparencias fue el diseño que eligió la cantante brasileña para la importante gala. 8 de 12 Ver Todo Becky G Becky G Credit: RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images Con este traje multicolor con falda vaporosa, combinado con guantes negro, la cantante llegó a la alfombra roja a imponer estilo y elegancia. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy La modelo llegó del brazo de su prometido Marc Anthony y ataviada con este fabuloso vestido rojo strapless con pronunciada abertura. 10 de 12 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images La talentosa artista también dijo presente en la gala y llegó con este traje morado con sexy escote y llamativo cuello con vuelos. 11 de 12 Ver Todo Pamela Silva Pamela Silva Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy Sobria y elegante lució la periodista con este vestido negro de un solo hombro y con pronunciada abertura frontal. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mejor vestidas de los Latin Grammy 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.