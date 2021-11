Latin Grammy 2021: los mejores looks de belleza de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: Getty Images En la gran noche de la música latina, artistas del primer nivel se dieron cita en Las Vegas y nos deslumbraron con sus fastuosos trajes. Por su frescura, atrevimiento y originalidad, estos son los looks de belleza que más nos impactaron. Empezar galería Gloria Trevi Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: Denise Truscello/ Getty Images La mexicana brilló con luz propia con su vestido decorado con pedrería y cristales que completó con un maquillaje que resaltaba su mirada son sombras metalizadas en tonos verdosos a juego con el traje y labios coral. Trevi fue una de las estrellas en sumarse a la tendencia de la cola de caballo XXL.

Christina Aguilera

Credit: Arturo Holmes/ Getty Images

Vimos a la estrella con un maquillaje muy de los 90, otra de las grandes tendencia del momento. Labios delineados en un tono más oscuro que el labial y ojos con un ligero ahumado protagonizaron su look. Con un tono pelirrojo en su melena semirecogida, la cantante de ascendencia ecuatoriana lució las cejas en el mismo color rojizo.

Beatriz Luengo

Credit: Shy McGrath/ WireImage

La cantante y compositora española lució su melena azabache retirada del rostro y peinada hacia atrás. Nos encantó el maquillaje de ojos a juego con su vestido azul, que le daba profundidad a su mirada con sombras oscuras y acentos metálicos en el lagrimal.

Becky G

Credit: Denise Truscello/ Getty Images

Sin duda, una de las mejor vestidas de la noche, la artista mexicoamericana combinó su llamativo vestido con un maquillaje clásico de labios rojos y delineado de ojos negro con sombras neutras. Un recogido fresco y juvenil completaba su look a la perfección.

Sofía Carson

Credit: Arturo Holmes/ Getty Images

¿Qué les parece este falso bob? El glamour del vestido de la actriz y cantante colomboamericana nos transportó al Hollywood dorado. Su maquillaje en tonos pastel a juego con el vestido y el cabello recogido a un lado la hicieron lucir como de esa fabulosa época.

Roselyn Sánchez

Credit: Arturo Holmes/ Getty Images

La conductora del evento presumió facciones con una piel muy trabajada y un contorno muy pulido. Con el cabello recogido en un moño para no chocar con el cuello halter de su vestido, cedió el protagonismo a su mirada con sombras color café.

Sofía Reyes

Credit: Arturo Holmes/ Getty Images

Vimos a la cantante mexicana con un look muy natural y luminoso, con sombras en oro rosa a juego con su brillante traje. Con la piel perfecta y los labios nude, la artista peinó su melena en ondas efecto húmedo hacia atrás.

Chiquinquirá Delgado

Credit: John Parra/ Getty Images

Siempre a la vanguardia, la conductora venezolana fue otra de las que lució una coleta alta, lacia y larguísima. Con un vestido verde de brillos, usó esos mismos tonos en el maquillaje de ojos a los que añadió largas y voluminosas pestañas dejando el resto del rostro muy natural.

Gloria Estefan

Credit: Arturo Holmes/ GettyImages

Muy favorecida, la artista cubana apostó por un peinado en ondas con volumen recogido en el lateral. Para el maquillaje, con la piel trabajada y uniforme, añadió profundidad a su mirada con un delineado en todo el contorno del ojo y abundantes pestañas.

Danna Paola

Credit: Denise Truscello/ Getty Images

Su voluminoso vestido Carolina Herrera se robó miradas en la alfombra, por eso la cantante y cantante mexicana apostó por un maquillaje sencillo con delineado de ojos y sombras café. le restó seriedad al look con un semirrecogido informal.

Livia Brito

Credit: Shy McGrath/ WireImage

Así de sensual se presentó la actriz cubana, quien optó por este vestido de brillos plateados de Michael Costello. Un traje imponente que pedía un maquillaje sencillo y elegante. ¿Lo que más nos gustó? El cabello, recogido en una cola baja, raya partida y efecto mojado que de frente se veía como un estilo corto y masculino en contraste con el femenino diseño.

Clarissa Molina

Credit: Shy McGrath/ WireImage

Muy favorecida con su vestido verde botella, la dominicana también apostó por un maquillaje de ojos cargado estilo cherokee, con sombras ahumadas, tierra y detalles metálicos y verdes, en conjunto con el traje, dejando el rostro esculpido con un contorno fuerte y cejas definidas. Con raya partida, la conductora dejó su cabello suelto en ondas semideshechas.

María Becerra

Credit: Denise Truscello/ Getty Images

La cantante argentina fue una de las pocas en resaltar sus labios carnosos con delineado y gloss; un look que completó con delineado cat eye y cejas definidas. Con el cabello recogido en una cola XXL, llamaron la atención sus uñas largas, negras y puntiagudas, estilo garra.

Juliana Velasquez

Credit: Denise Truscello

La ganadora del Grammy a Mejor nuevo artista, destilaba elegancia con el estilo que escogió para alfombra. Con el cabello peinado hacia un lado y suaves ondas en su melena, destacó sus labios con un color rojo pasión, en contraste con el verde de su vestido, y un delineado negro con sombras neutras y metálicas.

