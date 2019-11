Latin Grammy 2019: los looks de belleza más espectaculares By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Toma nota de estos increíbles peinados y el maquillaje de fiesta que vas a querer copiar esta Navidad. ¡Qué bellezas! Empezar galería Anitta Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS A juego con su vestido, el look de belleza de la brasileña que es una adicta al maquillaje y ha llegado a confesar que se lo hace siempre ella misma, no podía ser más 20´s. El degradado de los labios en varios colores es digno de aplauso. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Chiquinquirá Delgado Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS La presentadora Venezolana trasladó el aire romántico de su vestido a su look de maquillaje resaltando los pómulos con 2 de 11 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Image zoom 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Thalía Image zoom ¿Se puede tener una melena más brillante? 4 de 11 Applications Ver Todo Dayanara Torres Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS La ex reina de belleza sabe destacar su mirada como ninguna, en esta ocasión con tonos violeta que contrastan con sus ojos azules. 5 de 11 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS La española añadió unos caracolillos en la línea de nacimiento del pelo a su ya bastante flamenco vestido de lunares con cola. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom 7 de 11 Applications Ver Todo Nathalia Jiménez Image zoom La española ha conseguido coordinar el color de las flores de la corona con los labios y un detalle en los pendientes cuidando hasta el último detalle. 8 de 11 Applications Ver Todo Jackie Guerrido Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS Cópiale este precioso ahumado en tonos dorados y tierra a juego con su vestido para estas fiestas. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sofía Carson Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS También se atrevió a combinar los colores de su look de moda y belleza con este arriesgado maquillaje en fuscia. ¿Qué te pareció? 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

