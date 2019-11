Latin Grammy 2019: Las mejor vestidas de la noche By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Colas infinitas, volantes, tul, escotes de infarto y joyas de ensueño... no te puedes perder estos vestidos. Mira las fotos y elige a tu favorita de la noche. Empezar galería Alejandra Espinoza Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS Desde el espectacular vestido al as joyas, la presentadora se lo ha jugado todo al plateado sobre la alfombra roja de los premios de la música latina. 1 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Chiquinquirá Delgado Image zoom De rojo pasión combinando volantes con capas y capas de tul. 2 de 13 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom La cantante española ha sido de las primeras en pisar la alfombra roja de los premios para los que ha elegido, cómo no, un vestido de lo más flamenco. Este con falda corta y cola es de 3 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Ana Brenda Contreras Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS También combinando falda corta y cola, la actriz mexicana se decantó por un vestido rojo de lentejuelas de una sola manga que combinó con tacones morados. ¡Qué original! 4 de 13 Applications Ver Todo Roselyn Sánchez Image zoom Cubierta en brillantes y presumiendo de tipazo con este ajustado vestido con nudo en el escote y apertura lateral. 5 de 13 Applications Ver Todo Paz Vega Image zoom Denise Truscello/Getty Images for LARAS La española mostró su lado más misterioso con este elegantísimo vestido negro con mangas largas de rejilla. 6 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Clarisa Molina Image zoom Denise Truscello/Getty Images for LARAS 7 de 13 Applications Ver Todo Natalia Jiménez Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS Siempre fiel a su estilo colorido y folclórico, no se olvidó de rematar el look de gala con una corona de flores XXL. 8 de 13 Applications Ver Todo Anitta Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS Mostró su lado más glam con este look retro de inspiración años 20 con un lazo a la espalda terminado en cola. 9 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sofía Carson Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS Con este impresionante vestido fucsia nos ha dejado claro que esta silueta, falda corta y cola larga, es la ganadora de la noche. 10 de 13 Applications Ver Todo Jackie Guerrido Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS La presentadora se cubrió de oro con un vestido brocado y con escotazo y rematando el look con más oro en los zapatos. 11 de 13 Applications Ver Todo Mariah Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS La cantante eligió un vestido nude cubierto en apliques brillantes y con cortes asimétricos. 12 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

