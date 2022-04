Las mejor vestidas de la alfombra de los Latin American Music Awards Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, Andrea Meza y Jacky Bracamontes Latin American Music Awards 2022 Credit: Mezcalent (3) Llegó una de las noches más importantes para la música latina y para la ocasión, las famosas se enfundaron con sus mejores galas para derrochar mucho glamour y sensualidad en la alfombra roja. Adamari López, Giselle Blondet, Myra Dellanos, Gloria Trevi, Sofía Castro y muchas famosas más se dieron cita en la importante gala. Mira a continuación los fabulosos trajes que eligieron para la ocasión. Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza en los Latin American Music Awards La ex Miss Universo llegó a la alfombra con este traje negro strapless con capa y pronunciada abertura frontal. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo en los Latin Amerian Music Awards Credit: BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images La presentadora de noticias eligió vestido columna de manga larga con pedrería y aplicaciones multicolor, que le sentaba de maravilla a su figura. 2 de 11 Ver Todo Sofía Reyes Sofia Reyes en los Latin American Music Awards Credit: BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images La cantante se presentó en la gala con este traje verde menta con cuello halter y falda de tul con vuelos. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Sofía Castro Sofia Castro en los Latin American Music Awards Credit: BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images La joven actriz optó por este sexy vestido rojo strapless con cutout y abertura frontal. 4 de 11 Ver Todo Jimena Gallegos Jimena Gallegos en los Latin Amarican Music Awards Credit: Mezcalent La presentadora mexicana arrancó suspiros cuando llegó a la alfombra roja con este fabuloso traje gris con transparencias y cola de tul. 5 de 11 Ver Todo Adamari López <p>Quedamos fascinadas con este sexy vestido crema con brillo y transparencias, de Paola Estefanía, que portó la querida presentadora. </p> Quedamos fascinadas con este sexy vestido crema con brillo y transparencias, de Paola Estefanía, que portó la querida presentadora. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gloria Trevi Gloria Trevi en los Latin American Music Awards Este traje tornasol con pronunciado escote y llamativas mangas, fue el elegido por la cantante. 7 de 11 Ver Todo Jacky Bracamontes <p>Este vestido, en el color de la temporada y una llamativa cola, que llevó la presentadora, fue, sin duda, una excelente opción para esta gala. </p> Este vestido, en el color de la temporada y una llamativa cola, que llevó la presentadora, fue, sin duda, una excelente opción para esta gala. 8 de 11 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet en los Latin American Music Awards Credit: Mezcalent Nos encantó este traje rosado con abertura frontal, cola y lazo oversized que portó la talentosa presentadora. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquis Rivera Chiquis Rivera en los Latin American Music Awards Credit: Mezcalent La cantante derrochó sensualidad con este vestido negro con aberturas. 10 de 11 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka en los Latin American Music Awards Credit: Mezcalent La presentadora mexicana optó por este traje blanco strapless. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

