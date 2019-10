Ellas son las mejor vestidas de la alfombra de los Latin American Music Awards By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Frazer Harrison/Getty Images Como era de esperarse la alfombra la gala de los Latin AMAs estuvo llena de famosos los cuales llegaron con sus mejores galas. Y es que no es para menos. Esta es una de las noches más importantes para la música latina y las celebridades tenían que estar a la altura. Entre brillos y sensuales transparencias famosas como Catherine Siachoque, Gaby Espino y Ninel Conde alborotaron tanto a los presentes como a los televidentes. Mira aquí sus fabulosos looks. Empezar galería Jacqueline Bracamontes Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Fabulosa lució la presentadora de la gala con este traje negro con vuelos, transparencias y detalles en dorado, de Zuhair Murad. Advertisement Advertisement Becky G Image zoom razer Harrison/Getty Images La talentosa cantante lució hermosa con este minifalda estampada con cola, que complementó con un top negro strapless tipo corsé y sandalias de plataforma atadas al tobillo. Catherine Siachoque Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Supersexy lució la actriz colombiana con este vestido bordado con pedrería y canutillos de Giannina Azar. Advertisement Isabella Castillo Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Hermosa lució la actriz con este elegante minivestido negro con aplicaciones plateadas. Kimberly Reyes Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La actriz colombiana llegó con este sexy vestido negro con plumas y transparencias que mostraba sus atributos. ¡Regia! La Chiquibaby Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La conductora alborotó la alfombra con este sensual modelo plateado de lentejuelas con pronunciada abertura frontal y llamativo escote. ¡Wow! Advertisement Advertisement Advertisement Rashel Díaz Image zoom Tommaso Boddi/WireImage La presentadora, una de las encargadas de recibir los famosos en la alfombra roja, eligió este original jumpsuit blanco strapless con sobrefalda. Jessica Carrillo Image zoom Tommaso Boddi/WireImage La presentadora, otra de las encargadas de entrevistar a los famosos a su llegada a la alfombra, optó por este traje de lentejuelas plateadas y azules de un solo hombro y con abertura frontal. Kate del Castillo Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La actriz acaparó miradas con este sencillo y clásico vestido negro de terciopelo con abertura frontal que complementó con llamativas botas plateadas de lentejuelas. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

