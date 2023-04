Latin American Music Awards 2023: los mejores looks de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería LAMAs, Chiquis, Natti Natasha, Migbelis Castellanos Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images (x2); Ethan Miller/Getty Images ¡Por fin llegaron los LAMAs! Las famosas optaron por el glamour y la sensualidad en la alfombra roja. Mira a continuación los fabulosos trajes que eligieron para la ocasión en Las Vegas. Empezar galería Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Ethan Miller/Getty Images La exreina de belleza dio lección de estilo como una de las anfitrionas de la alfombra con esta propuesta de Giannina Azar elegida con la ayuda de la estilista Claudia Zuleta. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Ethan Miller/Getty Images La coanfitriona de la alfombra siguió la tendencia del "Barbiecore" con este minivestido fucsia adornado con una flor a su cintura. 2 de 16 Ver Todo Natti Natasha natti natasha Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Divina lució la cantante de "Mayor que usted" con esta propuesta nude y argollas doradas de la marca Defaïence y zapatos de Giuseppe Zanotti. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Chiquis Chiquis Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Más guapa y más delgada que nunca, la reina abeja lució como una muñeca con este minivestido rosa y plataformas a juego. 4 de 16 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Impactó al rojo vivo con esta propuesta vanguardista de bustier moldeado del diseñador Kevin Rojas elegida por la estilista Claudia Zuleta. 5 de 16 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Optó por las transparencias con este body atrevido de mangas largas junto a una falda azul celeste. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: Ethan Miller/Getty Images ¡Qué guapa! Impactó con un traje clasico negro al estilo del viejo Hollywood junto a su cabello rizado y lleno de volumen. 7 de 16 Ver Todo Karina Banda Karina Banda Credit: Denise Truscello/WireImage Rompió con las normas típicas de la alfombra roja y optó por un look de pantalón muy sofisticado y una elegante blusa blanca. 8 de 16 Ver Todo Becky G Becky G Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Presumió piernas en la alfombra llevando un minivestido negro con adornos plateados y un saco de terciopelo. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Ethan Miller/Getty Images Siguió la tendencia de las transparencias en la alfombra con esta propuesta adornada con cristales y flequillos. 10 de 16 Ver Todo Lele Pons Lele Pons Credit: Ethan Miller/Getty Images Impactó con un look futurístico de cuero y un bustier de metal de la diseñadora Kate Barton. 11 de 16 Ver Todo Patricia Manterola Patricia Manterola Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Más joven que nunca lució la mexicana vistiendo esta propuesta con transparencias y detalles dorados. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Antes de cantar sobre el escenario, vimos a la cantante portando un minivestido coqueto con accesorios dorados. 13 de 16 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Denise Truscello/WireImage Impactó con su cabello en trenzas muy cool y un traje metálico de Giannina Azar que resaltó su figura. 14 de 16 Ver Todo Olga Tañón olga tañon Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Vistiendo un saco largo y pantalones de seda, la mujer de fuego le dio un toque sensual al pantsuit clásico. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ximena Córdoba Ximena Córdoba Credit: Ethan Miller/Getty Images Este traje asimétrico adornado con cristales y confeccionado por Israel Garrido le quedó de maravilla a la colombiana. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

