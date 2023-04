Latin American Music Awards 2023: los mejores looks de belleza de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Gabe Ginsberg/FilmMagic// Ethan Miller/Getty Images// En esta noche de música y glamour las celebridades nos sorprendieron con arriesgadas propuestas que les hicieron salir de su zona de confort. Texturas naturales, efecto húmedo y elaborados recogidos fueron las tendencias más fuertes en la alfombra de los LAMAs. Empezar galería Francisca Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Ethan Miller/Getty Images La conductora dominicana nos sorprendió con este peinado de trenzas box braid para el que también necesitó extensiones. Completó su atuendo con un maquillaje en tonos cálidos. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Natti Natasha Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La cantante, quien también fungió como presentadora se vio radiante con un maquillaje luminoso realizado por la maquillista Angie Mar y un elaborado moño obra de Dafne Evangelista. 2 de 11 Ver Todo Zuleyka Rivera Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Denise Truscello/WireImage La modelo portó esta melena lacia XXL con flequillo y un maquillaje de ojos con delineado intenso y labios naranjas. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Denise Truscello/WireImage ¡Guapísima! La presentadora mexicana apostó por rizar su cabello con este voluminoso y espectacular resultado. En cuanto al maquillaje se mantuvo clásica destacando sus labios en rojo. 4 de 11 Ver Todo Chiquis Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La cantante apostó todo al rosa con su vestido, aretes y también con su maquillaje. Una armonía rosada en sombras de ojos, rubor y labial que le hizo verse muy juvenil. Coronó el look con un moño clásico en lo alto de la cabeza y flequillo. 5 de 11 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Mejores looks belleza LAMAs Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La venezolana se vio enigmática con este delineado gráfico felino que resaltaba su mirada. Con unos aretes llamativos, mantuvo el peinado sencillo, recogiendo su cabello en un moño bajo y con raya partida en el centro. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Roselyn Sánchez Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Gabe Ginsberg/FilmMagic La actriz puertorriqueña posó sonriente con su cabello peinado hacia atrás con efecto húmedo. Completó su look rosado con sombras de ojo café y labios coral. 7 de 11 Ver Todo Becky G Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Ethan Miller/Getty Images La artista optó por un moño alto con mechones sueltos enmarcándole el rostro. Fiel a su estilo de maquillaje, usó sombras plateadas y negras, creando un ojo ahumado sutil y sensual a juego con su vestido, y labios de aspecto jugoso. 8 de 11 Ver Todo Olga Tañón Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Denise Truscello/WireImage La veterana artista eligió lucir su melena suelta y lacia con raya partida, y empleó un bonito adorno con brillos en los laterales. Con la piel impecable y bronceada, destacó sus ojos con sombras café y abundantes pestañas, y sus labios con brillo natural. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Danna Paola Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Ethan Miller/Getty Images La mexicana fue otra de las artistas en lucir un elaborado moño, el suyo con varios mechones sueltos y cierto aire despeinado a juego con su look. Con un maquillaje en tonos naturales, resaltó sus labios con un original efecto degradado. 10 de 11 Ver Todo Emilia Mernes Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: Gabe Ginsberg/FilmMagic La artista argentina también le dio a su melena, la suya con matices rojos, ese efecto húmedo que vimos en varias invitadas y que transmite frescura y alegría. Con un maquillaje minimalista, nos encantó su sonrisa grande y carnosa y el detalle del cristalito bajo los ojos. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

