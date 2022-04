Latin American Music Awards 2022: ¿Qué opinas de los looks masculinos en la alfombra? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Fonsi, Rafael Amaya, Christian Nodal Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Para la gran noche de la música latina, muchos de nuestros caballeros dejaron atrás los típicos tuxedos y optaron por looks más inesperados. ¡Échale un vistazo a lo más hablado de la noche! Empezar galería Mario Cimarro Mario Cimarro Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Junto a su esposa Bronislava Gregušová, el galán cubano optó por un atuendo negro sin camisa abajo y botas de vaquero. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Rafael Amaya Rafael Amaya Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Con este atuendo elegido por el estilista Reading Pantaleón, le dio un toque único a un tuxedo clásico con solapas blancas. 2 de 8 Ver Todo Jorge Bernal Jorge Bernal Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images El presentador, con la asesoría de su esposa estilista Karla Birbragher, eligió un conjunto sofisticado monocromático, acentuado con una corbata tipo vaquero de Prada. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Robó miradas con su chaqueta de terciopelo rojo al estilo del viejo Hollywood. 4 de 8 Ver Todo Jhay Cortez Jhay Cortez Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images ¿Qué opinas de esta propuesta? El rapero eligió un abrigo largo marrón, pantalones a juego y gafas de sol. 5 de 8 Ver Todo Christian Nodal Christian Nodal Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Vistió tonos blancos de pie a cabeza y dio lección de estilo para los atuendos masculinos primaverales. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Luis Fonsi Luis Fonsi Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images En vez de un color más típico, el cantante optó por un conjunto en tonos plateados con un toque de rosa y una bufanda con lentejuelas. 7 de 8 Ver Todo Prince Royce Prince Royce Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images ¡El actor se unió a la tendencia de las gafas en la alfombra! La lució para adornar su propuesta rosa y negra. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

