Los looks de belleza más cool de la gala de los Latin American Music Awards By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El pelo y el maquillaje son igual de importante que los trajes que llevan las famosas. Por eso muchas hasta ensayan los looks de maquillaje, al igual que los peinados que van a llevar a una alfombra tan importante como la de los Latin AMAs. Esta vez el labial nude fue el protagonista. Mira a las que cautivaron con su fabulosos looks de belleza. Empezar galería Chiquis Rivera Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La cantante llegó mostrando su nuevo corte de pelo y luciendo radiante con sombras plateads y labios nude. Advertisement Advertisement Gaby Espino Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La querida actriz venezolana dejó su melena suelta y portó un maquillaje supersencillo y con un glow envidiable. Jessica Carrillo Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Quedamos fascinadas con el look de belleza de la presentadora que incluía el pelo lacio y brillante, y una fabulosa sombra azul real que resaltaba sus hermosos ojos. Advertisement Sofía Reyes Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Además de un atrevido y llamativo vestido, la cantante eligió una moderna sombra verde y llevó un clásico y sencillo recogido. Isabela Merced Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La protagonsita de la película Dora and the Lost City of Gold optó por ojos smokey y ondas playeras en su melena. Ninel Conde Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La cantate optó por llevar un moño alto y resaltar sus ojos con sombras marrones y bronce, mientras que en sus labios llevó un labial nude. Advertisement Advertisement Advertisement Jacqueline Bracamontes Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Nos encantó que la presentadora mexicana se recogiera el pelo en una cola de caballo y que dejara que su hermoso rosotro, con un maquillaje sencillo y radiante, y que su traje fueran los protagonistas. Catherine Siachoque Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La colombiana llevó una cola de caballo en la nuca, sombras marrones y un labial nude, el color favorito de la noche. Rashel Díaz Image zoom Frazer Harrison/Getty Images) La presentadora lució una piel superbronceada, un maquillaje en tonos nude y la pelo lacio, diferente a lo que estamos acostumbrados. Advertisement Advertisement Advertisement Kimberly Reyes Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La colombiana también decidió recogerse el cabello y llevar un maquillaje supernatural para que su traje negro fuera el foco de atención. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Los looks de belleza más cool de la gala de los Latin American Music Awards

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.