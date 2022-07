Elimina grasa y reafirma la piel con el Laser Intradermal Lift El Dr. Campos nos explica cómo cambia el rostro con este procedimiento revolucionario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el proceso natural de envejecimiento, la pérdida de volumen facial se va empeorado por la caída y redistribución de la grasa que recubre el rostro. Afortunadamente, cada día los procedimientos de rejuvenecimiento facial se hacen más efectivos y menos invasivos. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que debes saber del Laser Intradermal Lift. ¿En qué consiste? El Láser Intradermal Lift es un tratamiento sin bisturí, cicatrices ni dolor para el rejuvenecimiento y remodelación asistido por láser. Es el resultado de la más avanzada investigación tecnológica y médica. Aprobada por la FDA, esta tecnología le da forma a la cara media e inferior, delinear y apretar la línea de la mandíbula, y el cuello y apretar las bolsas debajo de los ojos. Es una aplicación que se realiza sin separación por edad sin necesidad de anestesia y procedimientos quirúrgicos difíciles. También promueve la formación de nuevo colágeno al aumentar la temperatura debajo de la piel en el área de aplicación, proporciona la rotura opcional de las grasas almacenadas debajo de la piel, especialmente en problemas de papada, la piel se tensa, la línea de la mandíbula y el contorno facial se definien. ¿Cómo se aplica? Se procederá inicialmente a la infiltración de anestesia local. Posteriormente se abren los diminutos orificios por donde se inserta una punta de microfibra con el grosor de un cabello que combina el rejuvenecimiento de la piel y el modelado facial en el área de flacidez debajo de la piel. A continuación, se pasa al barrido con el láser de las áreas a tratar. Esta aplicación de elevación por láser transmite una energía que hace que la piel se contraiga en el proceso. El calor selectivo inducido por láser derrite la grasa, que posteriormente sale por los orificios de entrada microscópicos en el área tratada. No queda rastro después del procedimiento gracias a las fibras que son dirigidas por micro túneles vectoriales en dirección opuesta a la gravedad. Los resultados alcanzan un nivel visible en solo minutos. ¿Qué áreas puedo tratar? Laser Intradermal Lift remodela todo el rostro: corrige la flacidez leve de la piel y las acumulaciones de grasa en el tercio inferior del rostro (papada, mejillas, boca, línea mandibular) y cuello además de corregir la laxitud cutánea del párpado inferior. Además, en cuanto a los resultados corporales que se pueden obtener, existen varias zonas que se pueden tratar: glúteos, rodillas, zona periumbilical, cara interna de muslos y tobillos. ¿Cuánto duran los resultados? Es importante destacar que solo se necesita una sola sesión. En caso de resultados incompletos, puede repetirse por segunda vez dentro de los primeros 12 meses. Los resultados son visibles inmediatamente y continúan mejorando durante varios meses después del tratamiento. ¿Quién es el paciente ideal? El tratamiento con Láser Intradermal Lift ofrece resultados significativos, especialmente en personas con pérdida de elasticidad cutánea o exceso de tejido adiposo. Se puede aplicar según las necesidades de cada grupo de edad y de cada tipo de piel, independientemente de hombres o mujeres. Es una tecnología que podemos utilizar de forma segura para cualquier persona de todas las edades, excepto el embarazo, la lactancia, algunas enfermedades autoinmunes activas e infecciones activas en la zona a aplicar. ¿Cuál es su costo? Los precios de Laser Intradermal Lift varían de entre $1,500 por un área pequeña como es la papada a 3,500 por una reafirmación completa de la parte inferior de la cara. 