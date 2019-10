Descubre los tenis de lana favoritos de las famosas Están hechas con lana merino o con botellas de plástico recicladas y famosas como Blake Lively y Mila Kunis ya las tienen en su armario. ¿Todavía no las conoces? By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las Kardashian y su negocio de ropa de segunda mano, la preferencia de Meghan Markle por marcas de moda que se preocupan por el medio ambiente y el bienestar de sus empleados, y el éxito de tiendas de lujo de segunda mano online y alquiler de ropa dejan claro que la moda sostenible es una tendencia en alza. Cada vez es más fácil encontrar opciones sostenibles, muchas a precios asequibles, que utilizan materiales más respetuosos con el medio ambiente, como la última marca de calzado deportivo de moda entre las celebrities como Blake Lively, Sarah Jessica Parker o Mila Kunis: Allbirds. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La firma de San Francisco, se ha hecho un hueco en el panorama de moda sostenible gracias a sus deportivas hechas con lana merino de Nueva Zelanda que, según su web extraen la lana de forma que sigue parámetros ecológicos y éticos en cuanto a granjeo, gestión de la tierra y bienestar de los animales se refiere. Otros modelos de Allbirds están hechos con materiales más sorprendentes en materia de calzado, como botellas de plástico recicladas, cada vez más de moda en el sector textil, cartón reciclado y hasta aceite de ricino que utilizan para hacer que la suela de sus tenis sea más cómoda. El modelo Wool Runner está disponible en la web de la marca en 17 colores distintos por $95. allbirds.com Ya te descubrimos esta marca en nuestro número de abril donde te presentamos una serie de marcas sostenibles a precios que muchos se pueden permitir. ¡No te las pierdas! Advertisement

