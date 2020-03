Las veces que Jennifer López ha lucido como Selena Quintanilla JLo le ha sacado mucho provecho a lo que fuera uno de sus grandes personales de la pantalla grande. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy se cumple el 25 aniversario de la trágica muerte de Selena Quintanilla y todavía después de todo ese tiempo, el amor y la admiración de la gente hacia la cantante sigue intacto. Hoy en día la querida Selena sigue siendo una de las artistas latinas más recordadas y también una de las más imitadas. Y es que el original estilo de la cantante tejana sigue estando vigente y sigue siendo inspiración para otras artistas e incluso para las nuevas generaciones. No solo su vestuario es fuente de inspiración, sino también su look de belleza, uno en el que reinaba el labial rojo. Por eso hace casi tres años M.A.C se lanzó una colección de maquillaje que tuvo muchísimo éxito y recientemente lo volvió a hacer. ¿Otra cosa que no se puede negar? El impacto que el legado de la cantante tuvo en la carrera de Jennifer López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que fue precisamente López quién interpretó a la cantante en la película acerca de su vida y ese papel la colocó como una de las actrices latinas más importantes de Hollywood. Y es que no podemos negar que López supo hacer el personaje de una manera magistral, sobretodo la manera en que portó los atuendos. Recordemos que Selena gozaba de una figura envidiable, de hecho, muy parecida a la de López. Por eso, en la película los atuendos le sentaban de maravilla. Y es que a la desaparecida cantante le encantaba mostrar sus curvas con ropa ceñida, minifaldas que dejaban ver sus tonificadas piernas y croptops que nos permitían apreciar su diminuta cintura, sin olvidar esos pantalones de licra en los que su trasero era el protagonista. A la intérprete de Como la flor también le gustaba mucho el brillo y las piezas con aplicaciones que la hacían brillar en el escenario. ¿Uno de sus looks más icónicos? Sin duda, el jumpsuit morado acampanado con cuello halter que llevó durante lo que fuera su último concierto. Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images Image zoom Arlene Richie/Media Sources/Media Sources/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images Image zoom Image zoom RICCO TORRES/AFP via Getty Images Image zoom Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Image zoom Getty Image zoom Dia Dipasupil/Getty Images For Entertainment Weekly Sus looks de belleza no se quedaban atrás. Aunque normalmente llevaba su pelo negro suelto, de vez en cuanto la veíamos con colas o llamativos y elaborados moños, como el que llevó a los Grammy americanos. Por supuesto, no podemos olvidar su icónico labial rojo. Ese ese look icónico el que de alguna manera u otra sigue influenciando a JLo, quien a quien de vez en cuando vemos luciendo looks de belleza o atuendos que seguro aprobaría la misma Selena. Advertisement

