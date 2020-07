Las tiendas con los mejores descuentos este fin de semana feriado Tiendas como Bloomingdale's, Macy's y Adidas tienen increíbles descuentos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya llegó el fin de semana largo y con él muchos descuentos en algunas de nuestras marcas favoritas. Y es que, aunque todavía las cosas no han vuelto del todo a la normalidad, por lo menos podemos ir al parque o reunirnos con algunos familiares en el patio de la casa. Es precisamente para esos pequeños momentos que tenemos para disfrutar en medio de toda esta locura, para los que queremos lucir regias con alguna ropita nueva. Nada mejor que hacer esas compras tan necesarias durante los grandes sales que ofrecen muchas tiendas, en especial durante un fin de semana feriado como este 4 de julio. Nada como un vestido nuevo, un par de zapatos, un nuevo labial o incluso nuevas pijamas, para levantar el ánimo y estar más positivos hasta que todo esto acabe. Por eso recopilamos algunas de las mejores ventas que sucederán este fin de semana largo, para que así aproveches y te abastezcas de todo lo que necesitas este verano. Loops Con la compra de $60, la marca está regalando un paquete de 5 de una de sus mejores mascarillas. Solo tienes que usar el código JULY4TH. Adidas La marca está ofreciendo un 20% en toda su mercancía cuando usas el código SUMMER Cole Haan Esta marca ofrece calzados, bolsos y accesorios de excelente calidad y ahora tiene hasta un 75% de descuento en muchas de sus piezas. Forever 21 En este momento, si haces una compra de $80 o más, recibes un 30% de descuento. Recuerda que tienen ropa y accesorios muy coquetos. Bloomingdale's Este fin de semana, la tienda por departamentos está ofreciendo entre un 30 y un 50% de descuento en una gran parte de su mercancía. Lo mejor de todo es que además de ropa y accesorios, también tienen electrodomésticos y artículos para el hogar. Ulta En este momento la tienda tiene algunos de sus mejores productos con increíbles descuentos. Macy’s La tienda por departamentos está ofreciendo entre un 25 y un 60% en la mayoría de su ropa, zapatos, joyería, productos de belleza y carteras. Además, las cosas que ya tenían descuentos ahora también tienen un 40% extra. Lorac La marca de maquillaje tiene un 25% de descuento en todos sus productos. Nos encantan sus lip glosses. Cover FX Hasta el 7 de julio la marca de maquillaje ofrecerá un 20% en todos sus productos.

