Las sandalias que necesitas tener este verano Durante el verano, la comodidad está ante todo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya el verano está a la vuelta de la esquina y eso significa que llegó la hora de usar ropa mucho más ligera, con estampados llamativos, colores vibrantes y ¿por qué no? ropa mucho más sexy. Y es que las altas temperaturas de la época nos obligan a andar con poca ropa y sobretodo con piezas cómodas que no nos haga sudar. Por eso, es hora de salir sacar los vestidos, las faldas maxi, blusas con los hombros al descubierto y sobretodo, las sandalias que te van a acompañar durante toda la temporada. La buena noticia es que poco a poco podremos usar todas esas prendas para salir a algunos lugares y no solo para estar en casa. Por eso, ahora que casi se acaba la cuarentena, es el momento perfecto para comprar esas sandalias cute y fabulosas, pero sobretodo cómodas que nos van a servir para disfrutar al máximo este verano porque realmente lo merecemos. Image zoom Cortesía Leather Slide, Sandals with Crossed Quilted Straps, de Zara. $59.99. Zara.com. Image zoom Cortesía Slides, de H&M. $24.99. Hm.com. Image zoom Cortesía Total Relaxation White Leather Slide Sandals, de Seychelles. $65. Lulus.com. Image zoom Cortesía Sandalias modelo Campodoro, de Aldo. $39.98. Aldoshoes.com. Image zoom Cortesía Woven Metallic Slide Sandals, de Zara. $39.90. Zara.com. Image zoom Cortesía Sandalias modelo Joli, de $80.95. Stevemanden.com. Las sandalias planas además de que combinan con lo que sea, son perfectas para tomar largas caminatas por el parque, irnos de compra o disfrutar de un asado entre familia. Además, lucen muy bien con jeans, pantalones cortos y vestidos. Con ellas le darás un toque desenfadado, chic y muy cool. Échale un vistazo a los modelos que encontramos y corre a ordenarlos. Estamos seguras que estas sandalias te servirán de muchos en la nueva temporada que se acerca.

Close Share options

Close View image Las sandalias que necesitas tener este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.