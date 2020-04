Todas las reinas de Nuestra belleza latina protagonizan el video más emotivo del momento El final te sacará las lágrimas By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cuarentena ha forzado a todos a reinventarse y buscar formas de estar comunicados con su familia, amigos y con el exterior. Esta situación también ha sido la oportunidad perfecta para volver a hacer ejercicio, cocinar nuestros platos favoritos y también volvernos expertos en el arte de hablar por teléfono mirándonos las caras. Pero no podemos negar que lo más popular en estos tiempos son los challenges o videos emotivos/graciosos a los que muchos se han unido. Y es precisamente uno de esos videos el que le ha sacado las lágrimas a más de uno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos del video que hicieron las exreinas del show de telerrealidad Nuestra belleza latina Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel, Greydis Gil, Ana Patricia Gámez, Nastassja Bolivar, Vanessa de Roide, Aleyda Ortiz, Clarissa Molina, Melissa Marty, Marisela de Montecristo y Migbelis Castellanos, en el que cada una muestra su lado más sencillo y casual, al igual que su lado más fabuloso y elegante. En este challenge, que nombraron #passthecrown (pasa la corona), cada una hace alarde de la majestuosa corona que ganaron en el concurso y se la van “pasando” de forma virtual entre sí, empezando con Espinoza, quien fuera la primera reina elegida en dicho concurso de belleza, y siguiendo con Marty, y así sucesivamente en forma cronológica hasta llegar a Castellanos, quien ganó el concurso el año pasado. Pero la parte final del video es la que hace de este uno de los mejores que hemos visto. Resulta que después de que Castellanos recibe la corona de parte de Molina, esta se la pasa a nada más y nada menos que a una enfermera. Dejando ver así que las mujeres que están trabajando en los hospitales y combatiendo esta pandemia son las verdaderas reinas y no nosotras no podemos estar más de acuerdo con eso. Sin duda, un video emotivo y poderoso. ¡Bravo chicas! Advertisement

