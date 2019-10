Si te vas a comprar una paleta de sombras esta temporada que sea una de estas 3 Si eres una auténtica Beauty Victim seguro las conoces, si no ¿a qué esperas? By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las sombras de ojos son una de las cosas que más duran en cuarto de baño. De hecho a veces duran tanto que te aburres y tus gustos han cambiado. Por eso, si estás pensando en comprar una nueva con los tonos y acabados que se llevan ahora, te recomendamos las 3 que las que más se habla en Internet y entre las redactoras de belleza. No te las pierdas. Image zoom La maquilladora Natasha Denona es toda una celebridad en el mundo del maquillaje en Israel, donde empezó su carrera. En EEUU empezó a vender sus productos el año pasado y conseguía que se agotaran una y otra vez en Sephora. ¡Todo un fenómeno! Su último lanzamiento es la paleta Metropolis Eyeshadow Palette, que cuenta con 28 tonos nuevos y una nueva fórmula que promete sacarle el máximo partido a los pigmentos que utiliza, que no son pocos. $129. sephora.com Image zoom Cortesía de la marca Si eres fiel a las marcas seguro que hace años conoces las paletas Naked de Urban Decay, que se hicieron archi famosas por su irresistible combinación de tonos nude. Después de retirarla del mercado en 2018, y regresar con nuevas versiones y ediciones limitadas, vas a querer hacerte con la última, Honey, con 12 tonos en la gama del dorado con el punto justo de disco y de dulce. $49. macys.com Si te encanta el maquillaje, pero estás haciendo la transición a un cuarto de baño y un neceser ecológico y con ingredientes naturales, tienes que probar Amethyst Crystal Gemstone Eyeshadow Palette, la propuesta de Aether Beauty en cuanto a sombras de ojos porque su paleta es de las que tiene mejores críticas en Sephora. Se compone de 12 tonos, todos ellos con nombres muy zen, como "Meditation" o "Crown Chakra" y está formulada con aceites orgánicos de coco, de violeta y espino. $75. aetherbeautyco.com Advertisement

