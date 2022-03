Tres nuevas bases de maquillaje que tienes que probar ya Si quieres que tu piel luzca como porcelana, mientras recibe los mejores beneficios, estas son las mejores opciones del momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de maquillaje se trata, estamos de acuerdo en que la base es uno de los tres productos más importantes a la hora de maquillarnos. Y es que si llevas una buena base, el resto de las cosas que te apliques. Sabemos que no es tarea fácil encontrar la que llene todas tus expectativas, pero lo bueno es que existen muchísimas opciones en el mercado y es casi seguro que podrás encontrar una o varias que te gusten. Si bien hay varias opciones clásicas que han sido favoritas por mucho tiempo, también es importante probar los nuevos lanzamientos que tienen nuevas tecnologías e ingredientes que pueden hacer maravillas en tu piel. Por eso, a nosotras nos encanta probar nuevos productos y mostrarles lo mejor del momento. Son varias las bases que recientemente han salido al mercado y hemos tenido la oportunidad de probar muchas de ellas. Entre esas opciones aquí tres de nuestras favoritas y la razones por las cuales debes tener una o varias de ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Charlotte's Beautiful Skin Foundation, de Charlotte Tilbury Base charlotte tilbury Credit: Cortesía Esta base, de cobertura media, está compuesta con ingredientes como el ácido hialurónico que mantiene la piel superhidratada y radiante, complejo de rosas que ayuda a reducir la opacidad y a disimular las ojeras, al igual que extracto de coco que ayuda a retener la hidratación en la piel, logrando así que el rostro luzca más relleno que luzcas más fresca y joven. Con ella puedes lograr cubrir las imperfecciones mientras luces supernatural. Además, te deja la piel con un glow hermoso y saludable. Puede durar hasta 16 horas y de verdad que queda bellísima. Esta base cuesta $44 y la encuentras en charlottetilbury.com Light Reflecting Advanced Skincare Foundation, de Nars Base de Nars Credit: Cortesía Una base ligera que deja la piel luciendo como porcelana. Está Compuesta con avena biomimética, que calma la piel y mejora la rojez, péptidos de cacao que protegen la piel de los agresores del medio ambiente, y lilyturf japonés, para fortalecer la barrera de la piel y ayudar a que mantenga la hidratación. Tiene una cobertura media y luce increíble en la piel. La puedes encontrar en sephora.com por $49. HD Skin Undetectable Longwear Foundation, de Make Up For Ever Base de Make Up for ever, HD foundation Credit: Cortesía Esta es una nueva y mejorada versión de su base más vendida y tiene fascinadas a las amantes del maquillaje. Tiene cobertura media y el acabado muy natural. Disimula las imperfecciones por hasta 24 horas y cuando la usas, tu rostro luce radiante y prácticamente perfecto. Está disponible en 40 colores, así que es muy fácil encontrar tu tono perfecto. Es ideal para las que aman el look natural y radiante. Este producto cuesta $43 y está disponible en sephora.com

