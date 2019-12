Las mejores tendencias de la década del 2010 By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: EMMA MCINTYRE/GETTY IMAGES Échale un vistazo a las tendencias que lucieron algunas de nuestras celebridades favoritas como Chiquis Rivera, Francisca Lachapel, Eiza González, entre otras, en la década del 2010. Empezar galería Chiquis Rivera Image zoom PHOTO: EMMA MCINTYRE/GETTY IMAGES Los overoles, una prenda de los 90 regresaron para quedarse y así no los mostró nuestra querida Chiquis con una cola de caballo alta. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Camila Cabello Image zoom PHOTO: CHARLEY GALLAY/GETTY IMAGES El estilo de abrigos "oversized" sigue causando furor dandole un último toque a cada look! 2 de 10 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez Image zoom PHOTO: GONZALO MARROQUIN/GETTY IMAGES Los conjuntos de chaqueta y pantalón acompañados con un top de cuello alto han estado muy populares entre todas las estrellas. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Joan Smalls Image zoom La bella puertorriqueña no se quedó atrás y siguió la tendencia de tacones acompañados con shorts y un top "oversized" 4 de 10 Applications Ver Todo Eiza González Image zoom PHOTO: STEFANIE KEENAN/GETTY IMAGES Eiza González también se unió a la fiebre de los conjuntos con un top de cuello alto acompañado con un bolso negro y tacones de punta 5 de 10 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Los blazers-vestidos es otra de las tendencias favoritas de las estrellas así como este de escote y mangas largas. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kourtney Kardashian Image zoom PHOTO: BAUER-GRIFFIN/GROSBY GROUP Las bolsas riñoneras siguen causando sensación creando un look super casual y juvenil. 7 de 10 Applications Ver Todo Gigi Hadid Image zoom PHOTO: RAYMOND HALL/GETTY IMAGES La tendencia "denim on denim" con pantalones acampanados de cintura alta ha regresado para quedarse! 8 de 10 Applications Ver Todo Jennifer Lopez Image zoom PHOTO: JACKSON LEE/GETTY IMAGES La que también se unió a la tendencia de "denim on denim" es la diva del Bronx quien lo acompaño con una cola de caballo alta y tacones de punta. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Clarissa Molina Image zoom PHOTO: JB LACROIZ/GETTY IMAGES Los vestidos muy abiertos vuelven a jugar un papel importante en nuestro armario y así no los muestra la bella presentadora luciendo una figura espectacular. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

