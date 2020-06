Las mejores piezas por menos de $50 del gran especial de Nordstrom Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el verano a la vuelta de la esquina, no hay mejor idea que hacerle una buena limpieza al clóset, regalar lo que ya no usas y llenarlo de cositas nuevas, perfectas para la temporada de calor. Y es que poco a poco estamos regresando a la normalidad, y aunque todavía no tenemos tantos lugares a los cuales ir, no podemos negar que tener ropa y accesorios nuevos nos pone de buen humor y nos da la esperanza de que pronto los estaremos luciendo en alguna velada o quizás en nuestras primeras vacaciones después de que pase la pandemia. Lo ideal es añadir algunas piezas específicas que puedas combinar con las que ya tienes y que de paso luzcas moderna y muy de temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La idea de renovar el clóset cada temporada es genial, pero para hacerlo hay que disponer de un buen dinero. Si nos llevamos de todos los estilos que tienen las tiendas fácilmente quedamos en bancarrota. Por eso la forma más inteligente de hacerlo, es aprovechando los grandes especiales que de vez en cuando ponen las tiendas como el que en este momento tiene Nordstrom.com. La venta que en este momento tiene la famosa tienda por departamento, incluye piezas fabulosas con descuentos de hasta un 60% de descuento. Por eso, tienes que entrar ya al site y elegir lo que más te guste porque todo se está vendiendo como pan caliente. Image zoom Cortesía x Influencing in Color Long Sleeve Smocked Midi Dress, de Wayf. $38.40. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Rippled Love Off the Shoulder Sheath Dress, de City Chic. $44.99. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Pleated Middi Skirt, de Halogen. $23.70. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Reshi 2 Embellished Ankle Strap Sandal, de Vince Camuto. $37.49. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Pot of Gold Rainbow Clutch, de Olga Berg. $48.74. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Avery 58mm Cat Eye Sunglasses, de Diff. $25.50. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Emily Mule, de Cole Haan. $42. Nordstrom.com. Image zoom Cortesía Barnet Woven Straw Clutch, de Nordstrom. $20.70. Nordstrom.com. Eso sí, hay tantas cosas, que hasta nosotras nos pusimos un poco locas mirando y para que a ustedes no les pase lo mismo y se les haga más fácil la selección, nos dimos a la tarea de elegir algunas de las piezas que más nos gustan y que con el descuento cuestan menos de $50. ¡Qué maravilla!

