Las mejores ligas para que tu cabello no se rompa al hacerte un moño o una cola Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para mantener el cabello en óptimas condiciones es necesario usar los productos adecuados, en especial las chicas que constantemente se lo tiñen o le hacen algún otro proceso que lo maltrata. Eso sí, la realidad es que todas necesitamos cuidarnos el pelo usando un buen champú que ayude a limpiar profundamente el cuero cabelludo si resecar el resto del cabello, una mascarilla para usar una vez a la semana, que lo hidrate y le deposite las vitaminas que necesita, al igual que una buena crema para usar antes de secarlo o peinarlo, al igual que un aceite que le deposite brillo. Una de las cosas que más preocupa a la mayoría de las mujeres es que el cabello se rompa fácilmente ya sea al cepillarlo, cuando nos hacemos una cola o moño, o incluso cuando estamos durmiendo. Sabemos que usar una funda de almohada de seda ayuda muchísimo no solo a que el pelo no se rompa, sino también para que conserve su brillo. También es essencial usar una toalla de microfibras para sacar el exceso de agua luego de lavarlo. Otra cosa que también ayuda muchísimo es usar una buena liga de cabello. Existen muchísimas ligas que trabajan de maravilla a la hora de hacernos un moño o cola de caballo, sin embargo, la mayoría terminan rompiendo el cabello o enredándolo. Por suerte, hay algunas que además de que hacen un excelente trabajo sosteniendo la cola o el moño, también lo protegen y no lo rompen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ligas para el cabello, cabello saludable, cabello que no se rompe, ligas de seda para el cabello Image zoom Credit: Cortesía Satin Sleep Scrunchies, de kit.sch. $8. mykitsch.com ligas para el cabello, cabello saludable, cabello que no se rompe, ligas de seda para el cabello Image zoom Credit: Cortesía Sprunchie Scrunchie, de Invisibobble. $8. sephora.com ligas para el cabello, cabello saludable, cabello que no se rompe, ligas de seda para el cabello Image zoom Credit: Cortesía Small Slipsilk Scrunchies, de Slip. $39. sephora.com ligas para el cabello, cabello saludable, cabello que no se rompe, ligas de seda para el cabello Image zoom Credit: Cortesía Lele Sadoughi x FEKKAI Oversized Scrunchie. $35. fekkai.com ligas para el cabello, cabello saludable, cabello que no se rompe, ligas de seda para el cabello Image zoom Credit: Cortesía Blissy Scrunchies, de Blissy. $39.95. blissy.com Las mejores, como era de esperarse, son las que están hechas de seda como las de Slip, que se han convertido en las favoritas de muchas famosas, entre ellas Kim Kardashian, Chrissy Teigen y Kendall Jenner. Esas las incluimos en nuestra selección, al igual que otras excelentes opciones que prometen cuidarte tu melena. ¿Has usado alguna de estas?

