Las mejores cremas para que mantengas los pies hidratados y suaves en casa Tus pies te lo agradecerán By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que estamos encerradas en casa sin la oportunidad de ir al salón a hacerlos el pelo o la pedicura, hemos tenido que reinventarnos y comprar las herramientas necesarias para hacernos todo en la comodidad de nuestro hogar. Por eso ningún consejo o recomendación para secarse el cabello, pintarse las uñas o mantener la piel en óptimas condiciones, está de más. Aunque es difícil hacerse uno mismo todo lo que otra persona nos hacía en la peluquería, no podemos negar que una de las cosas más difíciles es mantenerse los pies en óptimas condiciones, sobretodo mantenerlos lo más humectados posible y para eso lo que necesitamos es una excelente crema especialmente creada para los pies. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya sabemos que es importante quitarse las cutículas, o por lo menos tratar, cortarse las uñas y poner los pies un rato en agua tibia para que estén más fáciles de limpiar. También es excelente idea tener una lija o piedra especial para tallar las plantas y quitar la piel muerta. Este proceso ayudará a que se pongan más suaves y luzcan mucho mejor. Pero para mantenerlos así por un buen tiempo, es importante ponerse una crema todos los días después del baño o justo antes de acostarse. El punto es que la crema que usas para el cuerpo no es la ideal para usar en los pies. Algunas como las body butter, pueden funcionar, pero lo mejor sería comprar una específica para esa área. Por eso nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores cremas para los pies que puedes ordenar online para que así tengas algo menos de qué preocuparte esta cuarentena. Image zoom Cortesía Foot Magic, de Palmer's Cocoa Butter Formula. $4.31. Iherb.com. Image zoom Cortesía Thera Intensive Foot Cream, de Lavido. $28. Macys.com. Image zoom Cortesía Foot Repair, de Amlactin. $11. Amazon.com. Image zoom Cortesía Heel Balm, de Natralia. $11.55. Amazon.com. Recuerda que en la constancia está el éxito. Así es que es bueno la uses a diario, e incluso después de aplicarla puedes ponerte unas medias para que el efecto sea aún más potente. Te aseguro que tus pies estarán más suaves que nunca. Mira nuestras recomendaciones y ordena la que más te guste.

Close Share options

Close View image Las mejores cremas para que mantengas los pies hidratados y suaves en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.