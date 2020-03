Las mejores cremas para que mantengas las manos hidratadas después de tanto lavarlas Las manos muestran los primeros signos de la edad By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus ha provocado que muchas cosas cambien, sobretodo la manera en que saludamos o nos relacionados con nuestras amistades. Algo que también ha cambiado para muchos es la forma en que se lavan las manos. Si bien la mayoría siempre ha tenido la costumbre de lavarse las manos adecuadamente, ahora se debe hacer frecuentemente ya sea con agua si está disponible o con jabones anti-bacteriales que se pueden llevar en el bolso. El hecho es que todo este caos ha causado que nos lavemos las manos tan frecuentemente que muchos ya están sufriendo de resequedad, algo muy normal cuando se usan productos fuertes en la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso debemos tener en cuenta que de la misma manera en que nos lavamos las manos también debemos hidratarlas para así evitar que luego sufran los estragos de tanta agua, jabón y alcohol. Recuerda que las manos delatan la edad y si están resecas, se nota aún más. Por eso quisimos buscar algunas de las cremas más hidratantes cuyos ingredientes no solo les devuelven la lozanía y la hidratación, sino que también ayudan a evitar que aparezcan los signos de la edad. Image zoom Formulada con manteca de karité y ceramida 3, esta crema es popular por su efectiva forma de hidratar y acondicionar las manos sin dejarlas grasosas ni pegajosas. Advanced Repair Hand Cream, Fragrance Free, de Eucerin. $4.69. Amazon.com. Image zoom Image zoom Image zoom Esta crema está formulada con emolientes y harina de avena, y además de hidratar ayudar a combatir la resequedad en las manos, las hidrata por hasta 24 horas. Incluso hasta después de lavarlas varias veces, la crema sigue hidratando y depositando una sensación calmante. Intense Relief Hand Cream, de Aveeno. $8.29. Cvs.com. Image zoom Image zoom Image zoom Los aceites, antioxidantes y emolientes que tiene esta crema, ayudan a hidratar y a proteger las manos, uñas y cutículas. Lo mejor de todo es que también ayuda a disimular los signos de la edad que normalmente aparecen cuando están muy resecas. Ultra Rich Hand Cream, de Merle Normal. $25.50. Merlenorman.com. Advertisement

Close Share options

Close View image Las mejores cremas para que mantengas las manos hidratadas después de tanto lavarlas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.