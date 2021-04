Estas son las mejores brochas para aplicarte la base de maquillaje Para poder obtener una maquillaje flawless, necesitas la brocha adecuada. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien comprar el maquillaje adecuado para tu piel y tu color, son cosas claves para que el look final quede perfecto, tenemos que admitir que las herramientas para aplicarte ese maquillaje son aún más importantes. Y es que una base por buena que sea no lucirá bien sino lo difuminas correctamente y para lograrlo necesitar la brocha adecuada. Sabemos que desde que la esponja Beauty Blender salió al mercado muchas cambiaron sus brochas por esta herramienta mágica que la verdad te permite aplicar muy bien el maquillaje. Sin embargo, los grandes maquillistas siguen usando brochas para aplicar la base y otros productos líquidos o en polvo. Eso quiere decir que esa es la mejor manera de obtener un look flawless. Por además de la esponja, es importante tener brochas que nos permitan aplicar cualquier producto, en especial los que son líquidos o en crema como las bases. Y es que la base es la parte más importante de cualquier look de maquillaje porque sirva como un lienzo para que los demás productos queden aún mejor. Por eso entendemos que una buena brocha para aplicarte la base es una herramienta que todas buscan. Así es que a continuación te vamos a mostrar algunas de nuestras favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mejores brocha para base de maquillaje, brocha para base de maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Foundcealer Brush, de Tarte. $28. tartecosmetics.com mejores brocha para base de maquillaje, brocha para base de maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Essential Flat Top Foundation Brush, de Sonia Kashuk. $10. target.com mejores brocha para base de maquillaje, brocha para base de maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Heavenly Luxe Flat Top Buffing Foundation Brush, de It cosmetics. $48. ulta.com mejores brocha para base de maquillaje, brocha para base de maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Makeup Match Foundation Brush, de Sephora Collection. $16. sephora.com mejores brocha para base de maquillaje, brocha para base de maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Pinnacle Foundation Brush, de Anisa. $30. anisabeauty.com Es importante que tengas en cuenta que las mejores brochas para aplicar la base son las llamadas kabuki o de corte plano, ya que no absorberán el producto y te permitirán obtener un acabado flawless. También tienen un mango corto, ya que esto facilita la aplicación. La brocha kabuki también viene en forma redonda, algunas hechas con cerdas naturales, las cuales son ideales para las bases con acabado en polvo. Y tú, ¿cómo te aplicas la base de maquillaje?

