Estas tres marcas hacen las mejores brochas para aplicar el maquillaje Las herramientas que uses para aplicar el maquillaje harán una gran diferencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comprar los productos adecuados y de buena calidad, son puntos clave a la hora de maquillarnos y que ese look quede impecable. Ahora bien, ese resultado no será el mismo si no tienes las herramientas adecuadas. Y cuando hablamos de herramientas, nos referimos a las brochas que utilizas para aplicarlo. Es cierto que en los últimos años las esponjas se han vuelto muy populares, pero las brochas siempre tendrán su lugar especial. De hecho, la mayoría de los grandes diseñadores prefieren usar brochas para aplicar la mayoría de los productos. Existen muchas brochas que maltratan la piel y se desintegran a las pocas semanas, pero también hay muchas marcas que ofrecen brochas que además de ser fáciles de usar, son de excelente calidad. Ahora bien, puede ser un poco confuso y costoso elegir las adecuadas y por eso aquí te mostramos tres de las marcas con las mejor brochas de maquillaje. Anisa Beauty Las mejores brochas Credit: Cortesía Esta marca es una de las mejores del mercado y ofrece no solo todos los tipos de brochas que necesitas para aplicarte el maquillaje, sino también todo un set especialmente diseñado para usar tus cremas para el rostro. Incluso, también tienen una brocha especial para lavar y exfoliar la cara. Una de sus brochas más populares es la Pinnacle Foundation Brush. Nosotras ya la probarmos y la verdad es que sí es buenísima. Los precios de las brochas oscilan entre $15 y $50. Para obtenerlas puedes entrar a anisabeauty.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN It Cosmetics Las mejores brochas Credit: Cortesía Si bien esta marca es más conocida por sus increíbles bases y excelentes cremas para el cuidado de la piel, ellos también tienen algunas de las mejores brochas. Sus brochas están hechas de cerdas sintéticas pero muy suaves y que no maltratan la piel como puede pasar con otras marcas. De hecho, su Heavenly Luxe Complexion Perfection Brush #7 está entre las favoritas de varios maquillistas de famosas. Las puedes encontrar en ulta.com Sephora Collection Las mejores brochas Credit: Cortesía La popular tienda de maquillaje tiene su propia línea y entre sus productos está extensa colección de brochas y son excelentes. Todas están hechas de cerdas sintéticas, pero de muy buena calidad. Son supersuaves, por lo que no arañan la piel y ayudan a difuminar muy bien cualquier producto. A nosotras no encanta la Pro Powder Brush #50. Las puedes encontrar en cualquier tienda de Sephora o en sephora.com

