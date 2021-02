Close

Estas bases de maquillaje dejan el rostro como porcelana y de paso mejoran tu piel En los últimos meses estas bases se han convertido en mi obsesión. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que la base de maquillaje es uno de los productos más importantes en la rutina de belleza de muchas mujeres. Y es que no solo ayuda a cubrir las manchas y condiciones como la rojez extrema y la psoriasis, sino que también, si sabes aplicarla, te puede hacer lucir más fresca y juvenil. Después de mucho tiempo trabajando en la industria de la belleza, he probado tantos productos que ya me he vuelto una experta, especialmente cuando de bases de maquillaje se trata. En realidad, este es uno de los productos que más me gusta usar. Si bien tengo muchas que me encantan, debo confesar que tengo unas cuantas que se han convertido en mis favoritas en este momento y por muy buenas razones. Me encantan las bases de cobertura media o completa, que son de larga duración y que además tengan un acabado radiante. Estas tienen eso y mucho más. Además de dejar la piel hermosa, gracias a sus ingredientes, vitaminas y ácido hialurónico, estas bases aportan muchos otros beneficios, y algunas de ellas hasta tienen protector solar. Esto quiere decir que mientras tu rostro está maquillado, también está recibiendo lo que necesita para mantenerse joven y radiante, algo muy importante para las que nos maquillamos todos los días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Traceless Soft Matte Foundation, de Tom Ford. $88. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía PRO Soft Focus Longwear Foundation, de Tarte. $38. ulta.com Image zoom Credit: Cortesía Radiant Fluid Foundation Matte SPF 20, de clé de peau. $130. cledepeaubeaute.com Image zoom Credit: Cortesía Ultimate Coverage 24 Hour Foundation, de Becca. $44. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía babasu foundcealer skincare foundation SPF 20, de Tom Ford. $39. sephora.com Échale un vistazo al video que está al inicio de artículo para que veas por qué estas bases son una verdadera maravilla. ¿Has usado alguna de ellas? Espero que te gusten mis sugerencias.

