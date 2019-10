¿En busca de la base perfecta? estas son tres de las mejores del momento Opciones para todos los gustos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Elegir una buena base no es tarea fácil, especialmente cuando tienes la piel delicada o buscas cubrir algunas imperfecciones sin que se note que llevas mucho maquillaje. Lo cierto es que una base se convierte en tu arma secreta para siempre lucir un rostro impecable. De hecho, es considerada uno de los productos más importantes de tu rutina de belleza. Y es que no debemos olvidar que por menos que nos guste el maquillaje, para ocasiones especiales siempre queremos lucir mejor y una base, junto a otros productos, te pueden ayudar a lograrlo. Ahora bien, encontrar la perfecta para ti no es tan fácil como parece. Por eso aquí te voy te muestro tres de las que más me gustan en este momento. Las bases de maquillaje me encantan y gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchas de ellas. En verdad nunca uso la misma base todos los días. Estas son las tres que más me gustan en este momento. Image zoom 1 – Babassu Foundcealer Skincare, de Tarte. Esta base es una verdadera maravilla. Y es que más allá de funcionar a la perfección como una base, o sea cubriendo por completo la piel sin hacerla lucir extra maquillada, también funciona en parte como un producto para el cuidado de la piel porque hidrata como ninguna otra y le da a la piel la ilusión de que está más rellena y saludable. Además, está repleta de antioxidantes, tiene SPF 20, minimiza los poros y disimula las líneas de expresión. Cuesta $39 y la puedes comprar en Sephora.com. Image zoom 2 – Stick Foundation, de Glow Cosmetics La empecé a usar hace poco y la verdad me dejó sorprendida. Como es una barra es superfácil de aplicar y además puedes solo aplicar un poco para un look muy natural o puedes aplicar más y lograr una cobertura completa. Lo mejor es que luce muy natural de cualquier manera y tu piel queda con un glow muy cool porque además de depositar color, esta base deposita humectantes en el rostro para que este luzca radiante todo el día. Es perfecta para tener tu bolso y reaplicar si es necesario o para llevártela a tus próximas vacaciones. Cuesta $32 y puedes obtenerla en Glowcosmetics.com. Image zoom 3 – Natural Radiant Longwear Foundation, de Nars Está formulada con pigmentos de aminoácido, el complejo optimizador de la piel exclusivo de Nars, y una combinación de frambuesa, manzana y sandía, ingredientes que ayudan a que la piel mantenga su apariencia fresca y joven. La base tampoco reseca la piel y no hace que se sienta pesada, algo importante que se debe tener en cuenta especialmente en esta temporada de frío. Deja tu rostro luciendo radiante por hasta 16 horas. Además, es resistente al sudor y aunque es ligera, tiene una cobertura increíble. Me encanta. Cuesta $49 y la puedes encontrar en Sephora.com. Ahí tienes tres excelentes opciones para diferentes gustos. Cualquiera que elijas, no te vas a arrepentir. Advertisement EDIT POST

