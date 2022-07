5 de las mejores bases de maquillaje para usar durante el verano Son ligeras, tienen ingredientes que cuidan la piel y dejan el rostro luciendo flawless. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchas mujeres, especialmente para las amantes del maquillaje, la base es uno de los productos más importantes en su rutina de belleza y no es para menos. Este producto no solo ayuda a cubrir las manchas, disimular los poros y hasta la rojez extrema, sino que también te puede hacer lucir más fresca y juvenil. Eso sí, debes aprender a aplicarla correctamente para que le puedas sacar un verdadero beneficio y no termines luciendo muy cargada o hasta de más edad. Si bien es cierto que hay decenas de bases en el mercado, no todas dan el resultado que prometen, y sobre todo, no todas son ideales para climas como el que tenemos los meses de verano. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchos productos, entre ellos muchas bases y tengo que admitir que se han convertido en mi producto favorito. Me encanta mezclarlas entre sí o con mi aceite facial para que luzcan más natural. La realidad es que tengo muchísimas y entre ellas tengo varias que me encanta usar durante los meses de verano porque a pesar de que son más ligeras, me duran todo el día y hacen que la piel luzca flawless y con un glow increíble. Si bien puedes usar la misma base todo el año, sería ideal tener una para las los días más cálidos. Estas son más ligeras y generalmente tienen ingredientes buenos para la piel como ácido hialurónico, colágeno y antioxidantes. Lo mejor es que son perfectas para aplicar con los dedos para que así luzcan aún más naturales. Lo bueno es que existen muchas opciones, y si bien la mayoría hacen su función, hay algunas que son mejores que otras y yo definitivamente tengo mis favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN base Maquillaje, Tom Ford Credit: Cortesía Traceless Soft Matte Foundation, de Tom Ford. $89. sephora.com Base de maquillaje, IT Cosmetics Credit: Cortesía CC + Nude Glow Light Weight Foundation + Glow Serum with SPF 40, de It Cosmetics. $42. sephora.com Base de maquilaje, Make Up For Ever Credit: Cortesía HD Skin Undetectable Longwear Foundation, de Make Up For Ever. $43. macys.com Base de maquillaje, Laura Mercier Credit: Cortesía Tinted Moisturizer Oil Free Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 20, de Laura Mercier. $49. sephora.com base de maquillaje, charlotte tilbury Credit: Cortesía Beautiful Skin Foundation, de Charlotte Tilbury. $44. sephora.com Échale un vistazo a las bases que más me gustan y que realmente dejan la piel luciendo increíble. Son ligeras, tienen ingredientes buenos para la piel, algunas tienen protector solar y son la mejor opción para usar durante estos mese de calor.

