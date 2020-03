Estas son algunas de las mejores apps gratis para que te ejercites en casa Algunas hasta ofrecen clases en vivo y recetas saludables By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy más que nunca el ejercicio se ha convertido en la forma más saludable y apropiada para quitar el estrés. Y es que con el caos mundial que ha causado el coronavirus, nuestras vidas han cambiado, y lo que antes era completamente fácil de llevar a cabo, ahora se ha convertido en misión imposible. Una de las cosas que muchos han tenido que cambiar, es la forma en que las personas se ejercitan y todo porque por los gimnasios permanecen cerrados para poder prevenir que más personas se sigan contagiando. Pero eso no debe ser excusa para seguir con tu rutina de ejercicios o incluso para empezar una porque ahora ya no puedes usar, ‘no tengo tiempo’ como excusa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ir al gym no es una opción, hacer ejercicios en casa es lo único que queda y la verdad es que no es tan mala idea, sobretodo cuando puedes hacerlo con otros miembros de la familia y de paso no te tienes que preocupar cómo luces o si no sabes cómo hacer los movimientos correctamente. Por suerte, para los que no son expertos en la materia y necesitan una guía, existen muchas aplicaciones que ofrecen increíbles rutinas y gratis. A continuación, te mostramos algunas de las mejores. No esperes y baja ya la que más te guste. Image zoom FitOn Esta aplicación ofrece diferentes rutinas fáciles y divertidas, incluso tiene disponibles clases de baile y de yoga. Además, tiene la opción para buscar rutinas enfocadas en partes específicas del cuerpo por si tu interés es fortalecer los brazos, levantar los glúteos o definir las piernas. Adidas Training Si bien tiene rutinas especiales por las cuales debes pagar una membresía, este app también ofrece 30 rutinas que incluyen todos los niveles y diferentes intervalos de tiempo (de 5 minutos hasta una hora). Aquí también tendrás acceso a cuatro planes de entrenamientos personales. Image zoom Fitbit Coach Con este App vas a recibir recomendaciones de rutinas personalizadas, todas en forma de video para que se sean más fácil de seguir. Aunque existe una membresía premium que tiene un costo, las rutinas que ofrece de manera gratuita son más que suficientes. Image zoom Getty Images Tone It Up Una aplicación que además de ofrecer divertidas rutinas de ejercicios y programas personalizados, también pone al alcance recetas saludables que te ayudarán a obtener tu objetivo más rápida y efectivamente. También ofrece yoga, rutinas con pesas y clases de boxeo. Lo mejor de todo es que en este momento está ofreciendo acceso gratis hasta el 22 de abril para nuevos suscriptores. Advertisement

