Las famosas mejor vestidas en la alfombra roja de los premios Women in Hollywood

Adria Arjona, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow y muchas más brillaron en una noche dedicada a homenajear a las mujeres más influyentes en la meca del cine. ¡No te pierdas sus looks!

Adria Arjona

Como la mayoría de sus colegas, la actriz puertorriqueña también optó por el negro, el color estrella de la noche.

Zendaya

El look más comentado de la noche fue este de la actriz de Euphoria que combina camisa y pantalón de estilo pijamero con una chaqueta de hombreras extragrandes, falda y zapatos blancos de punta, una de las tendencias del otoño.

Natalie Portman

Se ponga lo que se ponga, la protagonista de Black Swan juega en otra liga en términos de elegancia y jamás falla. Eso sí, ser imagen de Dior y tener vestidos como este siempre a tu disposición también ayuda.

Scarlett Johanson

Super sexy con el maquillaje más original y un sencillo little black dress a la altura de la rodilla.

Nicole Kidman

La australiana optó por un vestido-tuxedo hasta los pies con doble botonadura de Ralph Lauren.

Gwyneth Paltrow

Fiel a su estilo laid back-chic la actriz y gurú del wellness siempre elige vestidos de cortes originales y un solo color que le favorecen mucho.

Issa Rae

La actriz, que anoche hizo las veces de presentadora del evento, se desmarcó del resto con este llamativo vestido drapeado de Ralph Lauren Collection.

Charlize Theron

Con el look más boyish, la actriz sudafricana eligió este conjunto de la colección resort 2020 de Louis Vuitton en cuero y satén.

Nina Garcia

La directora de la revista que organizaba los premios fue a lo seguro con un vestido negro de lentejuelas y sandalias de tiras también en negro.

Nicki Reed

Fue la única que optó por el verde y un look más bohemio.

