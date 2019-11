Encontramos las medias pantis más cool para que le des un toque divertido a tu look de otoño Lo mejor es que cuestan menos de $20. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada temporada llegan nuevas e innovadoras tendencias que todas queremos lucir. Vemos trends originales y muy vanguardistas, al igual que otros más sencillos y fáciles de llevar. Lo cierto es que no hay nada como agregarle a tu clóset piezas novedosas y versátiles, que le dan a tu look un giro inesperado. Una tendencia que llega arrasando y que además nos parece muy cool es la de medias pantis en colores vibrantes o con diseños divertidos. Además, de estar muy a la moda las medias o tights te ayudarán a proteger las piernas del frío y por supuesto a hacer que hasta el atuendo más sencillo luzca impresionante. Sabemos que es un estilo arriesgado, pero no podemos negar que también es divertido. Varios diseñadores las incluyeron en sus desfiles y lograron combinaciones inesperadas que nosotras también podemos llevar. Las influencers más cool y populares también están incluyendo un toque de color a su look llevando tights llamativos y la verdad nos encanta. Lo importante de esta tendencia es que no hay reglas específicas, lo que significa que la puedes llevar como quieras y con el atuendo que prefieras. Lo importante es que no tengas miedo de experimentar con el color, los estampados y hasta las texturas. Te aseguramos que serás la más fashion del lugar y sin duda, no pasarás desapercibida. Image zoom Cortesía Burgundy Polka Dot Tights, de Rachel. $11. Fromrachel.com. Image zoom Cortesía Runway High Shine Control Top Tights, de Simply Vera Vera Wang. $8.99. Kohls.com. Image zoom Opaque Tights, de Hansel from Basel. $15. Anthropologie.com. Image zoom 50D Opaque Tights, de A New Day. $8. Target.com. Image zoom Cortesía Warm Black White Polka Dot Tights, de Rachel. $14. Fromrachel.com. Encontramos algunas opciones supercool para que empieces a experimentar. Cualquiera que elijas, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Recuerda que mientras más experimentes con la combinación de colores, mucho más moderno y a la vanguardia vas a lucir ¿Te gusta esta tendencia? Advertisement

Close Share options

Close View image Encontramos las medias pantis más cool para que le des un toque divertido a tu look de otoño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.