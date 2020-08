Las mascarillas más fashion para que luzcas supercool mientras te cuidas Lo mejor es que todas tienen precios asequibles Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que la COVID-19 llegó a cambiarlo todo, incluyendo la forma en que nos arreglamos para salir. Y es que de ahora en adelante y por mucho tiempo, tendremos que mantener cierto distanciamiento con las personas, no asistir a lugares dónde se aglomere mucha gente, y también llevar máscara cuando estemos en público e incluso cuando regresemos al trabajo. Aunque parezca algo tedioso e incómodo, usar la mascarilla es la manera más fácil y práctica para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Pero, llevar a cabo todo este protocolo cuando salgamos de casa no tienen que ser algo aburrido, sobretodo cuando se trata de este nuevo accesorio sin el que no podemos salir de casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la gran demanda de mascarillas, muchos pequeños negocios, que antes se dedicaban a manufacturar otros artículos, se ha volcado a fabricar mascarillas y la verdad es que han dejado volar la imaginación. Además de esas pequeñas empresas, son muchos los diseñadores que también han decidido incluir este accesorio entre las piezas que ofrecen. Si eres amante de la moda y te agobia pensar que vas a tener que andar con mascarilla, no te preocupes porque las opciones de diseños y estampados son interminables. Las puedes encontrar en un clásico negro para que te combine con todo, al igual que en estampados tropicales, florales o frutales, con aves, perros o gatos, e incluso hasta puedes mandarla a hacer con tus iniciales. Image zoom Cortesía Printed Cotton Mask, de Cynthia Rowley. $30. Cynthiarowley.com. Image zoom Cortesía Non-Medical Face Masks, de Madewell. $20 (paquete de 3). Madewell.com. Image zoom Cortesía AFM Fashion/Flawless Black Face Mask, de Anzata Collection. $19.99. Shoppingwithclaudia.com. Image zoom Cortesía Double-Sided Silk Face Covering, de Slip. $39. Slip.com. Image zoom Cortesía Face Covering, de Tanya Taylor. $35 (paquete de 3). Shopbob.com. Buscamos las mascarillas más chic y cool, pero sobretodo cómodas para que te sientas bella mientras te cuidas. Lo mejor de todo es que los precios son asequibles, así es que puedes comprarte diferentes colores para que combines tus looks. ¡Happy shopping!

