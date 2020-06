Dile adiós a las ojeras y a la inflamación con estos parches para los ojos Necesitas usar esto ya. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las cálidas temperaturas de los meses de verano invitan a darle un poco más de cuidados a la piel. Y es que como ya sabemos el sol puede hacerle daños irreversibles al rostro y es precisamente durante esta temporada cuando nos exponemos más a él. Por eso no se te puede olvidar usar un protector solar todos los días, incluso hasta cuando está nublado. Por suerte existen muchos productos que nos ayudan a cuidar de el rostro, incluyendo la delicada piel alrededor de los ojos. Es precisamente esa área la que necesita mucho más cuidado que el resto de la cara, por eso usar solo una crema, no es suficiente, también es bueno usar mascarillas creadas específicamente para hidratar esa área de la cara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este tipo de mascarillas son rápidas y muy efectivas, lo mejor de todo es que puedes llevarlas en el bolso y aplicarlas hasta en un momento libre durante tus horas de trabajo para darle al área de los ojos esa frescura y vitalidad que necesita. Yo ya tengo algunas favoritas y entre ellas están los Smoothing and Relaxing Patches, de Klorane y les voy a contar por qué. Image zoom Cortesía Estos parches para el área de los ojos están formulados con extracto de coliflor, árnica y manzanilla, ingredientes que ayudan no solo hidratar el área, sino también a reducir las líneas de expresión, las ojeras y la hinchazón. Además, ayudan a activar la circulación, algo que te dejará esa delicada área luciendo más fresca y radiante. Yo los he usado ya en varias ocasiones, incluyendo durante un vuelo, y la verdad es que he quedado fascinada con los resultados. De verdad es que sí vi la diferencia. Los parches cuestan $24, un paquete de 7 sets, y los puedes obtener en Dermstore.com.

