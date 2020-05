Las tiendas de ropa que este fin de semana feriado tienen hasta un 50% de descuento Los descuentos incluyen ropa, zapatos, accesorios y artículos para el hogar Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya llegó el fin de semana largo y con él muchos descuentos en algunas de nuestras marcas favoritas. Y es que, aunque estemos encerrados sin poder salir más que al supermercado o quizás a dar un paseo al parque, las ganas de comprar cosas bonitas que podamos usar después o incluso estando en casa, no se nos ha ido y con justa razón. Según expertos, tener algo nuevo en el clóset o recibir un paquete puede aumentar las hormonas de la felicidad y eso es algo que todos necesitamos en este momento de incertidumbre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es que nada como un nuevo vestido, nuevo par de zapatos, un nuevo labial o incluso nuevas pijamas, para levantar el ánimo y estar más positivos hasta que todo esto acabe. Ahora bien, si encontramos esas cosas que necesitamos o simplemente queremos, con increíbles rebajas, aún mejor. Eso es lo que tienen en este momento y por todo el fin de semana innumerables marcas, así es que este el momento perfecto para irte de “shopping virtual”. Sunglass Hut Lentes de sol de marcas como Ray Ban, Oakley, Tory Burch, Prada, Ralph Lauren y Emporio Armani tienen un 30% de descuento este fin de semana. Bed Bath & Beyond La tienda tiene un 40% de descuento en piscinas inflables y cojines para el patio. Además, ya estando en el site, puede aprovechar el 25% de descuento en artículos para la cama, al igual que un 30% en decoración para el hogar, entre muchos otros especiales. Kate Spade Disfruta de un 40% de descuento en artículos que ya están rebajados usando el código Sunnydays. Ahí tienes una extensa lista para que te entretengas todo este fin de semana. Macy's Puedes obtener entre un 20% y un 60% de descuento en muchas de las marcas que ofrece la tienda por departamentos. Bloomingdale's La tienda tiene artículos con descuentos que pueden llegar hasta el 60% menos del precio original. Puedes encontrar desde ropa y zapatos, hasta joyería y carteras.

