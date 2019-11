Especiales con Kika: Las joyas de Andrea Serna para TOUS inspiradas en Colombia La presentadora y modelo es la primera embajadora latinoamericana de la marca. ¡No te pierdas sus diseños! By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La modelo y presentadora colombiana Andrea Serna está de estreno y esta vez no tiene nada que ver con la pequeña pantalla. Después de varias décadas como uno de los rostros habituales en la televisión de su país, desde hace unos años se ha enfocado más en sus proyectos personales como este que nos presenta nuestra colaboradora experta en moda y belleza, Kika Rocha, que se trasladó hasta Colombia para compartir todos los detalles de su colaboración con la casa de joyería española Tous. Se trata de una colección de pendientes y un brazalete inspirados en la cultura precolombina y con el oro vermeil, la amazona, la malaquita y el ónix como protagonistas. Además de diseñar las piezas junto al equipo creativo de Tous, la modelo puede presumir de ser la primera embajadora latinoamericana de esta marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como la misma presentadora cuenta en el video, las joyas están diseñadas para jugar y combinarlas entre sí. “Los puedes mezclar, usar todas a la vez, o por separado”, explica la modelo sobre el sistema mix and match que ha creado con estos tres tamaños de aro y pendiente redondo que se pueden separar por completo, según el tipo de look que busques cada día. La modelo se ha mostrado más que contenta con esta línea que sobre todo quería que tuviera mucho acento colombiano. “Cuando pensaba cómo reflejar a Colombia pensé en que [el oro] fuera martillado, que no fuera extremadamente dorado si no un poco más opaco”, explica. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Especiales con Kika: Las joyas de Andrea Serna para TOUS inspiradas en Colombia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.