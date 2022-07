Las hijas de los reyes de España deslumbraron con estos espectaculares looks Las jóvenes acompañaron a sus padres a un evento religioso en Santiago de Compostela, España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que la reina Letizia es amante de la moda y siempre luce impecable durante sus apariciones oficiales, y hasta cuando vacaciona con su familia. Y es que sabiendo que tiene los ojos del mundo encima, su majestad sabe muy bien que debe estar bien vestida en todo momento. De hecho, no por casualidad, su majestad es considerada una de las mujeres mejor vestidas de Europa y al parecer ese gusto por la moda se lo heredaron a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En varias ocasiones hemos visto a las hermosas jóvenes luciendo impecables y con atuendos que las hacen lucir sofisticadas y elegantes, igual que su mamá y este fin de semana no fue la excepción. Las princesas y la infanta llegaron a Santiago de Compostela junto a sus padres para formar parte de la ofrenda nacional al apóstol Santiago en la Catedral de Santiago, a dónde llegaron luciendo como unas verdaderas fashionistas. Para la importante ocasión, la princesa Leonor eligió un femenino y elegante vestido colorblock con corte A, de la marca Cayro, el cual combinó con zapatos cremas de punta, de Carolina Herrera. Lo más cool es que la pieza cuesta menos de $100, así es que cualquier jovencita puede lucir como la princesa española. Su hermana por su parte llevó un minivestido azul de la marca española Bruna, el cual complementó con zapatos planos del mismo color. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princesa Leonor, infanta sofia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images reina letizia, princesa leonor, infanta sofia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Reina Letizia Su majestad no se quedó atrás y al igual que sus hijas, llevó una pieza con uno de los colores de la temporada. En esta ocasión vimos a la reina con un hermoso vestido naranja, de Vogana y para completar su look eligió zapatos color camello, de Carolina Herrera, y un minibolso del mismo color y la misma marca. Sin duda alguna, su majestad y sus bellas hijas acapararon todas las miradas durante esta celebración religiosa.

