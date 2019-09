Las gemelas de Julio Iglesias se estrenarán en la alta sociedad de París vestidas de alta costura A sus 18 años y después de triunfar en la gala del MET, las hijas del cantante español han sido invitadas a esta exclusivísima fiesta en la ciudad de la luz. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de cumplir 18 años y debutar en la prestigiosísima gala del MET que se celebró el pasado mes de mayo en Nueva York, Victoria y Cristina, las hijas gemelas de Julio Iglesias, se presentarán en sociedad al otro lado del charco, ni más ni menos que en el exclusivo baile de debutantes Le Bal, en París. Año tras año, las hijas de actores, futbolistas, cantantes y empresarios de todo el mundo se ponen sus mejores galas y joyas con las que solo unos pocos afortunados pueden soñar para estrenarse en este baile de sociedad a la antigua usanza organizado por Ophélie Renouard. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La diferencia de esos eventos antiguos y el que hoy reúne en París a 19 jóvenes prominentes de entre 16 y 22 años es que antiguamente se trataba de un evento en el que encontrar marido, según explicaba Renouard en una entrevista con el portal de moda WWD, y ahora se parece más a un desfile de moda. Y es que todas las participantes van vestidas exclusivamente con trajes de alta costura y joyas de una misma casa de joyería que cambia cada año. “Comportarse como una princesa es un duro”, han dicho las gemelas en las declaraciones que acompañan a el anuncio de su participación en la gala a través de Instagram. “No se trata solo de estar guapa o llevar una corona, tiene que ver con cómo eres en el interior”. A diferencia de la gala del Met donde optaron por diseños a juego de Oscar de la Renta, las gemelas han elegido unos vestidos de alta costura de Elie Saab para el anuncio oficial. Advertisement EDIT POST

