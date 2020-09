Las hijas del cantante Julio Iglesias protagonizan la portada de Harper's Bazaar Las jóvenes ya tienen 19 años y son influencers Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde muy pequeñas se vislumbraba la belleza y el porte que tomarían las hermosas hijas del reconocido cantante Julio Iglesias con la modelo Miranda Rijnsburger. En la actualidad, son influencers con miles de seguidores, cuentas verificadas y una comunidad que sigue sus pasos. Estos seguidores se identifican con el estilo de vida de estas jovencitas y las propuestas de looks que van acorde a lo que marcan las tendencias de las millenials. Hoy son noticia en el mundo del espectáculo y las redes sociales porque protagonizan la portada de octubre de la revista Harper’s Bazaar es su edición española, una edición especial llamada “Por amor a la familia”. Las fotos bajo el lente de Javier Biosca, fueron realizadas en la hermosa casa de la familia Iglesias ubicada en Mallorca. Ahí se presentó un importante equipo de trabajo que, desde el estilismo hasta la entrevista, logró mostrar la esencia de las jóvenes de 18 años, y por supuesto, la belleza heredada de su madre, al igual que la elegancia de su padre. Desde la adolescencia manifestaron su interés en ser modelos profesionales y es así como se les presenta una gran oportunidad para empezar a ser reconocidas en el gremio de la moda internacional, cuando como invitadas espaciales a la alfombra roja del Met Gala 2019, asistieron perfectamente vestidas por Oscar De La Renta. Nuestra Directora de Moda y Belleza Kika Rocha, tuvo el placer de entrevistarlas en esta gala y admirar de cerca el porte y elegancia que tienen, además de el estilo y naturalidad en la imagen de cada una. Esta portada para Harper’s Bazaar, sin duda, puede ser el comienzo de una importante carrera en el modelaje internacional para las gemelas Iglesias, quienes no están directamente vinculadas a la música, pero su vena artística las llevará por el camino de la moda.

