El Dr. Juan Rivera explica por qué alguna frutas no son muy buenas para la salud ni para la figura Las fresas y las bananas están dentro de la lista de las frutas que puedes comer sin ningún problema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya sabemos que cuando empieza un nuevo año también queremos enfocarnos en hacer cambios, especialmente en nuestro cuerpo y por su puesto, en la dieta. Y es que no hay nada más importante que la salud. Una rutina de ejercicios y una buena alimentación pueden ayudarnos a mantener la mente y el cuerpo sano, y también a lucir superbién. Cuando pensamos en comer más saludable, lo primero que incorporamos son las frutas. Si bien estas son saludables, debemos tener en cuenta que muchas de ellas tienen un alto nivel de azúcar y podrían retrasar tu pérdida de peso. Justamente el doctor Juan Rivera, colaborador de Despierta América (Univision), estuvo recientemente en el programa hablando acerca de esas frutas que debemos comer de acuerdo a nuestras necesidades y también de nuestra edad. "Lo primero que tenemos que entender es algo que se llama índice glicémico. Eso es el efecto que tiene algo que comemos en el azúcar de la sangre que no es lo mismo cuántos carbohidratos comemos", explicó el doctor. "Si usted mira avena y dulces, ambos pueden tener la misma cantidad de carbohidratos. El efecto que tienen en tu cuerpo es distinto y ese es el índice glucémico. Cuando te comes la avena, esta tiene fibras, eso quiere decir que el azúcar no sube tanto en tu sangre. Cuando te comes el dulce, es pura azúcar y el azúcar sube precipitadamente". Según el experto, así como los dulces, existen frutas que tienen un alto índice glicémico, y por lo tanto no debemos comerlas en exceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las frutas que tienen un índice glicémico de 55 o menos, son las que usted puede consumir en mayor cantidad. El número más alto es 100. Eso es como si te comieras un sobre de azúcar", dijo el doctor Rivera. "Las peras, las toronjas, los melocotones, naranjas. Eso tiene un índice glicémico bajo. Aunque sí tiene azúcar, la fibra que tienen no permiten que el azúcar suba precipitadamente". Frutas, dieta, azucar Credit: Getty Images Frutas, dieta, azucar Credit: Getty Images En esa lista de frutas que podemos comer también están las fresas, los arándanos y las bananas. Ahora bien, ponle mucha atención a las que tienen demasiada azúcar. Estas te las debes comer, pero en menos cantidad o acompañadas con alguna proteína. Eso sí, el experto asegura que debemos evitar la sandía ya que esta tiene un índice muy alto. "[Con] estas frutas [deben] tener un poco más de cuidado. [Con] la piña, el kiwi, las cerezas y las uvas. ¿Qué puede hacer para que no le suba tanto el azúcar? [pues] combinarlas con proteína. Puede hacerlo con mantequilla maní, con mantequilla de almendras, con un quesito, y esa proteína o esa grasa te va a ayudar a que se absorba de manera distinta y obviamente no te suba el azúcar tanto".

