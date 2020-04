Mira a los famosos que se unieron al #Quarantinepillowchallenge, el reto más popular de la cuarentena By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next GERALDINE BAZAN Image zoom PHOTO: GERALDINE BAZAN/INSTAGRAM La actriz mexicana se unió a este reto luciendo supersexy y con mucho bling bling. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement JESSICA RODRIGUEZ Image zoom La bella conductora decidió dar un paseo por su patio luciendo muy sofisticada con su almohada de color beige, cinturón de Gucci, tacones de punta y unos lentes superchic. 2 de 10 Applications Ver Todo FERNANDA CASTILLO Image zoom PHOTO: FERNANDA CASTILLO/INSTAGRAM "De gala para ir a mi cocina 😆💕" compartió la actriz por su pagina de Instagram. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement CLAUDIA ÁLVAREZ Image zoom Nos mostró su lado sexy con esta almohada blanca lista para quedarse en casa. 4 de 10 Applications Ver Todo KARLA BIRBRAGHER Image zoom PHOTO: KARLA B/INSTAGRAM La fashionista convirtió su almohada en su mejor look de cuarentena con un sombrero, cinturón y botas color negro. 5 de 10 Applications Ver Todo JORGE BERNAL Image zoom El presentador mexicano no se quedó a trás y le hizo competencia a su esposa Karla con un look aún más sexy. ¿Qué les parece? 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement CARMEN AUB Image zoom La actriz también se unió a este reto y la vimos con un look más casual y fresco. ¡Bella! 7 de 10 Applications Ver Todo MARIBEL GUARDIA Image zoom PHOTO: MARIBEL GUARDIA/INSTAGRAM Maribel Guardia también eligió una almohada blanca que combinó con un cinturón negro y unos tacones muy al estilo de ella. 8 de 10 Applications Ver Todo PENÉLOPE MENCHACA Image zoom PHOTO: PENÉLOPE MENCHACA/INSTAGRAM Muy sexy y atrevida lució la presentadora con una almohada peluda que parecía un minivestido. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement CAMILA SODI Image zoom PHOTO: CAMILA SODI/INSTAGRAM Como toda una princesa en un jardín de flores lució Camila Sodi con su almohada blanca y cinturón negro con detalles en color dorado. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

