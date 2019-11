Las famosas mejor vestidas en la alfombra roja de los EMAs 2019 By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Becky G, Rosalía, Sofía Reyes y muchas más famosas destacaron por sus looks en los premios de la música celebrados en Sevilla ¡No te pierdas estos vestidos! Empezar galería Rosalía Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La cantante española más internacional eligió un look total de Balmain con aire flamenco. Advertisement Advertisement Joan Smalls Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Aunque no existiera esta categoría en los premios de la música, la modelo puertorriqueña se llevó el premio a la más sexy de la alfombra roja con este microtop y falda de satén de Brandon Maxwell. Becky G Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La cantante fue la presentadora del evento y destacó con este vestido rojo de tul de Giambattista Valli para H&M con accesorios a juego en cuero negro. Advertisement Paz Vega Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La actriz española mostró su lado más sexy con un minivestido de lunares de Dolce & Gabban y botas de cuero altas hasta el muslo. Sofía Reyes Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Se unió a la tendencia de las mangas abullonadas que tanto hemos visto en las pasarelas esta temporada, con un vestido 80´s a más no poder. Georgina Rodríguez Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images La pareja se decidió por el color block: ella con un vestido azul Klein de doble botonadura de jacquemus y él con traje rojo en clave pop. Advertisement Advertisement Advertisement Doutzen Kroes Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images A lo Terminator, la modelo alemana estaba espectacular con este jumpsuit de piel con tachuelas doradas. Dua Lipa Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage La cantante que estaba nominada a varios premios presumió su nuevo look con melena rubia Halsey Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage Siempre ecléctica y alternativa, la estrella del pop conjuntó su maquillaje con los colores rosas de su outfit firmado por Peter Pilotto. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

