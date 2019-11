Las famosas mejor vestidas en la alfombra roja de los People´s Choice Awards 2019 By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Las Kardashian reinaron en la alfombra de los premios celebrados ayer en Los Ángeles. ¡No te puedes perder sus looks! Empezar galería Zendaya Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Se ganó el premio a la elegancia sobre la alfombra con este vestido de Cristopher Eber. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kim Kardashian Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Siempre conectando con su lado sexy en la alfombra roja, la estrella de Keeping up With the Kardashians acertó con este vestido de piel de serpiente de Versace. 2 de 11 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic Presumiendo su nueva figura super tonificada en la alfombra roja con este revelador conjunto con top transparente. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Kourtney Kardashian Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La mayor del clan se atrevió con un traje brillante de Naeem Khan combinado solo con un top lencero bajo la chaqueta. 4 de 11 Applications Ver Todo Image zoom Recibió el premio a icono fashion con este espectacular vestido con cola de Vera Wang. 5 de 11 Applications Ver Todo Maya Jama Image zoom Rodin Eckenroth/WireImage Se desmarcó de todas las asistentes al evento apostando por un un vestido-camisa deconstruida en un verde imposible de pasar desapercibido. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kris Jenner Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic Apostó por un traje de dos piezas negro rematado con hombreras cubiertas en brillantes. 7 de 11 Applications Ver Todo Image zoom La influencer latina deslumbró con este diseño de Michael Costello con una sola manga y apertura a un lado. 8 de 11 Applications Ver Todo Jenna Dewan Image zoom Dejó ver su incipiente barriguita con este vestido palabra de honor en rojo carmín. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Kelly Rowland Image zoom La ex Destiny´s Child con un original diseño de aire futurista de Iris Van Herpen. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Las famosas mejor vestidas en la alfombra roja de los People´s Choice Awards 2019

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.